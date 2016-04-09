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اليوم.. مكتبة دمنهور العامة تستضيف الكاتب عمر طاهر فى ندوة ثقافية

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اليوم.. مكتبة دمنهور العامة تستضيف الكاتب عمر طاهر فى ندوة ثقافية اليوم.. مكتبة دمنهور العامة تستضيف الكاتب عمر طاهر فى ندوة ثقافية
تستضيف مكتبة العامة بدمنهور اليوم السبت الكاتب الساخر عمر طاهر فى ندوة ثقافية تحت عنوان فى ضيافة قلم وذلك بالمسرح الرومانى بالمكتبة.

من جانبه أكد احمد الهواش مدير مكتبة دمنهور أن هذه الندوة تقام فى إطار انشطة الحملة الثقافية التى اطلقتها المكتبة مؤخرا "إقرأ.. فكر لمستقبل أفضل" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وإشراف نائبة المحافظة المهندسة نادية عبده رئيس مجلس الإدارة.

يذكر أن عمر طاهر كاتب وصحفى من مواليد سوهاج ولديه العديد من الأعمال الفنية والبرامج التليفزيونية والإذاعية وشارك فى تأليف عدد من الكتب والأفلام للأطفال.

- توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة دمنهور والتربية والتعليم فى البحيرة
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مصر 365

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