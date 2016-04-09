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رئيس جامعة القناه يشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى لاتحاد الجامعات العربية بالعين

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رئيس جامعة القناه يشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى لاتحاد الجامعات العربية بالعين رئيس جامعة القناه يشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى لاتحاد الجامعات العربية بالعين
تستضيف اليوم السبت، جامعة العين بالإمارات العربية المتحدة إجتماعات المجلس التنفيذى لإتحاد الجامعات العربية ومن المنتظر ان يشارك الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

ويُناقش أعضاء المجلس بنود جدول الأعمال الذى أعدته الأمانة العامة للاتحاد، وبحث المواضيع التى سوف يتم عرضها على المؤتمر العام لاحقاً لإقرارها بشكلها النهائى، وتتعلق بالتقارير الواردة من لجان فحص العضوية للجامعات الراغبة بالإنضمام لعضوية الاتحاد، وبحث انعقاد الندوات والمؤتمرات والورش العلمية بالتعاون مع الجامعات العربية الأعضاء.

وقال الدكتور غراب أنة الإجتماع سوف يقر المؤتمرات الدولية التى سوف يتم عقدها العام الجارى وهى، التقارير الواردة من المجالس والمراكز والجمعيات العلمية للكليات المُتناظرة من الأنشطة والفعاليات العلمية، والجوائز العلمية والإصدارات الدورية للمجلات العلمية المُتخصصة الصادرة عن الجمعيات العلمية، والتى تنضوى جميعها تحت مظلة الاتحاد، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

ويتألف المجلس التنفيذى من رئيس جامعة لكل دولة عربية من الجامعات الأعضاء.


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