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اليوم.. انطلاق المؤتمر الأول للأطباء البيطريين بالمنيا

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اليوم.. انطلاق المؤتمر الأول للأطباء البيطريين بالمنيا اليوم.. انطلاق المؤتمر الأول للأطباء البيطريين بالمنيا
تبدأ اليوم السبت فعاليات المؤتمر الأول للأطباء البيطريين، تحت عنوان "الطب البيطرى ثروة وطن وصحة شعب " بمدينة المنيا.

ومن المقرر أن يتم عقد أربع محاضرات خلال المؤتمر، الأولى بعنوان الطب البيطرى بالمنيا، ومشكلات وحلول، للدكتورة أمل عبد الفتاح العسيلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمنيا، ومحاضرة بعنوان مشكلات الطبيب البيطرى للدكتور شحاتة محمد سليمان عميد كلية الطب البيطرى بجامعة المنيا، ومحاضرة بعنوان الثروة الداجنة واقتصاد ينهار للدكتور عادل سليمان أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البطرى بأسيوط، ومحاضرة أخيرة بعنوان كن أنت الرقيب للدكتورة على الطبية بمديرية الطب البيطرى، ورئيس لجان التفتيش بالجيزه.


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