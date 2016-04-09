أخبار عاجلة

انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المكتب السياسى لـ"دعم مصر" يعلن اليوم اسم خليفة سامح سيف اليزل

Google+ Print
المكتب السياسى لـ"دعم مصر" يعلن اليوم اسم خليفة سامح سيف اليزل المكتب السياسى لـ"دعم مصر" يعلن اليوم اسم خليفة سامح سيف اليزل
يعقد المكتب السياسى لائتلاف دعم اجتماعه اليوم السبت، لإعلان اسم خليفة الراحل اللواء سامح سيف اليزل فى رئاسة الائتلاف، وذلك بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات على المنصب.

ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع كافة أعضاء المكتب السياسى والمشكل من 20 عضواً، كما يناقش الاجتماع ما انتهت إليه لجنة التوافق بشأن اللجان النوعية لحسم مرشحى الائتلاف على اللجان النوعية.

ووفقا للائحة الائتلاف التى تم إقرارها فى شهر ديسمبر 2015 ، فإن اللواء سعد الجمال سيكون الرئيس المؤقت للائتلاف، لأنه أكبر نواب رئيس الائتلاف سناً، مع عدم السماح له بالترشح فى الانتخابات التى ستجرى على المنصب.

وقال سعد الجمال أن نص لائحة الائتلاف أقر عدم ترشح من يتولى إدارة الائتلاف بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات، حرصاً على عدم استغلال من يتولى الادارة مؤقتاً المنصب للفوز به بالانتخابات، مضيفاً "أنا سأتولى مرحلة مؤقتة تطبيقاً للائحة لأنى هترشح على رئاسة لجنة من لجان البرلمان".

وأكد الجمال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيتم خلاله حسم أمر تقديم أوراق تأسيس الائتلاف ألى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لحين إجراء الانتخابات على منصب رئيس الائتلاف.

- صلاح حسب الله: "دعم مصر" يرحب ببديل الراحل سامح سيف اليزل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر