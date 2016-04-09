المكتب السياسى لـ"دعم مصر" يعلن اليوم اسم خليفة سامح سيف اليزل

يعقد المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر اجتماعه اليوم السبت، لإعلان اسم خليفة الراحل اللواء سامح سيف اليزل فى رئاسة الائتلاف، وذلك بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات على المنصب.

ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع كافة أعضاء المكتب السياسى والمشكل من 20 عضواً، كما يناقش الاجتماع ما انتهت إليه لجنة التوافق بشأن اللجان النوعية لحسم مرشحى الائتلاف على اللجان النوعية.

ووفقا للائحة الائتلاف التى تم إقرارها فى شهر ديسمبر 2015 ، فإن اللواء سعد الجمال سيكون الرئيس المؤقت للائتلاف، لأنه أكبر نواب رئيس الائتلاف سناً، مع عدم السماح له بالترشح فى الانتخابات التى ستجرى على المنصب.

وقال سعد الجمال أن نص لائحة الائتلاف أقر عدم ترشح من يتولى إدارة الائتلاف بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات، حرصاً على عدم استغلال من يتولى الادارة مؤقتاً المنصب للفوز به بالانتخابات، مضيفاً "أنا سأتولى مرحلة مؤقتة تطبيقاً للائحة لأنى هترشح على رئاسة لجنة من لجان البرلمان".

وأكد الجمال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيتم خلاله حسم أمر تقديم أوراق تأسيس الائتلاف ألى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لحين إجراء الانتخابات على منصب رئيس الائتلاف.

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