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مصادر: الملك سلمان يعلن خلال ساعات عن وديعة سعودية جديدة بالبنك المركزى

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مصادر: الملك سلمان يعلن خلال ساعات عن وديعة سعودية جديدة بالبنك المركزى مصادر: الملك سلمان يعلن خلال ساعات عن وديعة سعودية جديدة بالبنك المركزى
قالت مصادر، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيعلن خلال ساعات عن وديعة سعودية جديدة فى البنك المركزى المصرى، ستحدث انفراجة فى الاقتصاد.

وأشارت المصادر إلى أن الوديعة الجديدة ستكون بمبلغ مالى كبير، لكنها فضلت عدم الكشف عنه لحين الإعلان رسمياً من جانب ملك السعودية، لافتة إلى أن هذه الوديعة ستساعد فى دعم سوق الصرف وتحديداً سعر صرف الدولار الأمريكى، خاصةً بعد تدخل البنك المركزى، مع استقرار أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لأربعة أشهر متتالية عند مستوى 16.5 مليار دولار أمريكى.

ويذكر أن الملكة العربية السعودية لديها وديعة بالبنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار، ضمن حزمة مساعدات اقتصادية تقدمت بها المملكة لمصر بعد ثورة 30 يونيو.

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