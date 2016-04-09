ولي ولي العهد وقع مع رئيس الوزراء المصري تعيين الحدود البحرية

شهد خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس المصري توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين في عدد من المجالات:

- اتفاقية قرض مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتوره سحر نصر.

- اتفاقية قرض مشروع التجمعات السكنية ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ووقعها من الجانب السعودي معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

- اتفاقية قرض بشأن مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، حيث وقعها من الجانب السعودي معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

- اتفاقية قرض بشأن مشروع مستشفى قصر العيني حيث وقعها من الجانب السعودي معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

- اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ووقعها من الجانب السعودي معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي.

- اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، ووقعها من الجانب السعودي معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، ومن الجانب المصري معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عاطف عبدالحميد عبدالفتاح.

- اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري والموانئ، ووقعها عن الجانب السعودي، معالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وعن الجانب المصري معالي وزير النقل الدكتور جلال مصطفى سعيد.

- مذكرة تفاهم في التعاون في المجالات الزراعية بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، ووقعها من الجانب السعودي معالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد.

- مذكرة تفاهم تنفيذية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الكهرباء، ووقعها عن الجانب السعودي معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وعن الجانب المصري معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور المهندس محمد شاكر المرقبي.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ووقعها من الجانب السعودي معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور المهندس مصطفى كمال مدبولي.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقعها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.

- مذكرة تفاهم في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، ووقعها عن الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن وعن الجانب المصري معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأستاذ محمد عرفان جمال الدين.

- مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، ووقعها من الجانب السعودي معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزير القوى العاملة الأستاذ محمد سعفان.

- برنامج تنفيذي تربوي تعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية ووقعها من الجانب السعودي معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني.

- البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، ووقعها من الجانب السعودي معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي فيما وقعها من الجانب المصري معالي وزير الثقافة الأستاذ حلمي النمنم.

- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، ووقعها عن الجانب السعودي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف الدكتور عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب فيما وقعها عن الجانب المصري معالي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأستاذ عصام الأمير.

- اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ووقعها عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فيما وقعها عن الجانب المصري دولة رئيس الوزراء السيد شريف إسماعيل،

حضر مراسم التقليد وتوقيع الاتفاقيات أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي والمرافق لخادم الحرمين الشريفين في زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية.