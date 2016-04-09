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دكتوراه لعلي آل هشبول في فلسفة الإدارة التربوية

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دكتوراه لعلي آل هشبول في فلسفة الإدارة التربوية دكتوراه لعلي آل هشبول في فلسفة الإدارة التربوية
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د.علي آل هشبول

تنومة - سعيد معيض

    حصل د.علي بن عبدالله بن سعيد آل هشبول على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الإدارة التربوية يوم امس الاول بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتوصية بالنشر, وذلك من جامعة الملك سعود بالرياض -كلية التربية - قسم الإدارة التربوية (تخصص إدارة التعليم العام), وكان عنوان ألاطروحة(دور التفكير التأملي في اتخاذ القرارات في المدارس الثانوية بمدينة الرياض"نموذج مقترح "), وبعد انتهاء المناقشة تمت إجازة الرسالة والموافقة عليها ومنح الدرجة والتوصية بالنشر.

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