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الصحف المصرية: مرحلة جديدة في العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر

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    أفردت الصحف المصرية مساحات واسعة على صفحاتها، لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجمهورية العربية، مبرزة مباحثات الملك - أيده الله - مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح ، وأن ما تناولته من موضوعات تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط أخوية متينة.

وأشارت الصحف إلى أن برنامج زيارة خادم الحرمين الشريفين يوفر الأرضية والمناخ اللازمين لإطلاق مرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين بلدين يقفان على أرضية صلبة في مواجهة قوى الإرهاب التي تريد الفتك بهما وبالمنطقة.

واستعرضت الصحف العلاقات المصرية منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، إضافة إلى مواقف المملكة تجاه مصر وشعبها.

وعدّت الصحف زيارة خادم الحرمين الشريفين فرصة ذهبية لتوحيد الصف العربي وتجاوز الخلافات وتحقيق التكامل الاقتصادي بوصف الدولتين ركيزتا النظام العربي ودرع الحماية والأمان له وحصن الدفاع الصلب عن الأمة العربية والمنطقة كلها، في مواجهة الأخطار التي تهددها والأعداء المتربصين بها من كل جانب.

ورأت أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى مصر، من شأنها تحقيق المزيد والتنسيق التام بين الدولتين الشقيقتين لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، مبرزة ترحيب الأحزاب والقوى السياسية بالزيارة التي تؤكد قوة وتماسك العلاقات السعودية المصرية أمام التحديات التي واجهتها مؤخرًا.

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