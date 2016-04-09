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وزارة الحج تحصد جائزة دولية في تقنية المعلومات

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وزارة الحج تحصد جائزة دولية في تقنية المعلومات وزارة الحج تحصد جائزة دولية في تقنية المعلومات
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د. عيسى رواس

جدة - صالح الرويس

    عززت وزارة الحج ريادتها في توظيف التقنية في مختلف أعمالها بحصد وكيلها لشؤون العمرة د. عيسى رواس جائزة رجل عام ٢٠١٦ في مجال تقنية المعلومات خلال المؤتمر الدولي "مستقبل تقنية المعلومات" الذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ٦-٧ ابريل والذي نظمته Enterprise Channels، وتضمن العديد من البحوث القيمة وأوراق العمل المتخصصة في مجال تقنية المعلومات وفي مقدمتها (IOT) انترنت الاشياء، امن المعلومات، البيانات الكبيرة، الانظمة السحابية.

ويأتي هذا الانجاز ثمرة للجهود الحثيثة والدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في شأن رعاية ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار مما كان له قصب السبق في حصد الوزارة مثل هذه النجاحات وتحقيق الانجازات في إطار هذه الرسالة السامية الكريمة التي تحملها المملكة على مر العصور.

وهذا الاستحقاق ياتي تتويجاً للعمل الدؤوب والمتواصل الذي يقوم به وكيل الوزارة لشؤون العمرة د. عيسى بن محمد رواس بكل إخلاص حيث استطاعت وزارة الحج من خلال هذا العمل الحصول على هذه الجائزة ضمن الجوائز الدولية والمحلية في مجال استخدام التقنية وإنجاز التعاملات الإلكترونية وذلك اعترافاً بالمستوى العالي الذي قدمته وزارة الحج في هذا المجال.

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