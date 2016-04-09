عبدالهادي الجميعة إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، عبدالهادي بن راشد الجميعة، والصلاة عليه اليوم (السبت)، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام.

للعزاء جوال تركي جلوي ٠٥٠٦٢٢٠٥٦٣، سند جلوي ٠٥٠٣٤٢١٣٢٠، ابن الفقيد راشد ٠٥٩٧١٨١١١٠.

"الرياض" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد وأقاربه.

"إنا لله وإنا إليه واجعون".