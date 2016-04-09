سقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة بمدن وقرى كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على عدد من القرى والمدن فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، صاحبتها هبوب رياح ورعد، وهو ما يشير إلى احتمالات أن تؤدى هذه الموجة من الطقس السىء إلى توقف حركة الصيد ببحيرة البرلس وبميناء الصيد وبالبحر المتوسط.

وحذرت هيئة إسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى رئيس المرفق، فى بيان لها صدر منذ قليل، وطالبت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق المختلفة، والالتزام بالإرشادات المرورية.

- هطول الأمطار بكفر الشيخ وتوقف حركة الصيد بميناء البرلس