فتاة تتهم صديقتها وزوجها بتخديرها وتصويرها أثناء اغتصابها بالوادى الجديد

حررت فتاة محضر ضد صديقتها وزوجها وشخص أخر تتهمهم فيه باستدراجها إلى وتخديرها وتصويرها عارية واغتصابها بالإكراه وإرسال مقاطع الفيديو والصور لخطيبها، والذى قام بفسخ خطبته منها، وتحرر المحضر رقم 707 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2016، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق، وعرض الفتاه المغتصبة على الطب الشرعى.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطاراً يفيد بقيام فتاة حاصلة على دبلوم وتدعى "أ.ح.أ "19 سنة ومقيمة بالخارجة بتحرير محضر ضد صديقتها "أمنية .ص .م " 20 سنة وزوجها "أحمد .ف .ع " مسجل خطر 36 سنة، بعد أن استدرجتها إلى شقتها ووضعت لها المخدر فى كوب من العصير حتى فقدت وعيها فقام زوجها سالف الذكر بالاعتداء عليها جنسياً وبرفقته شخص أخر يدعى

>"على .ز.ع " 22 سنة، وقاموا بتصويرها أثناء الاعتداء عليها وأتصلوا بخطيبها وعرضوا عليه مقاطع الفيديو والصور انتقاماً منها لإجباره على فسخ خطبته منها.

وتم تشكيل قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخارجة بقيادة الرائد ايمن المنشاوى رئيس مباحث الخارجة، والتى تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق وعرض الفتاة على الطب الشرعى.

فتاة وعاطل يصوران نجارا عاريا لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالوادى الجديد