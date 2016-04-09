بالفيديو: سمير غانم هل يطلب البوليس لنجوم مسرح مصر؟

فى حلقة تعد بكشف الكثير من الأسرار عن علاقته بزوجته وبناته، يحل الفنان الكوميدى الكبير سمير غانم ضيفا على الاعلامية راغدة شلهوب مساء السبت المقبل، ببرنامج "100 سؤال" وسيقول كعادته رأيه بصراحة فى تمثيل ابنته إيمي، وكيف طارته دلال عبد العزيز لتتزوجه، ويفاضل بين الزعيم عادل إمام والساحر محمود عبد العزيز.

سمير غانم صرح فى مقدمة برومو الحلقة إنه يحب فى المرأة أنوثتها، وأكد أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذى حققته ابنته الفنانة الشابة "إيمى".

وردا علي سؤال حول تقييمه لتجربة الفنان أشرف عبدالباقى فى مسرح مصر قائلا: فى ممثلين بيطلعوا على المسرح بيبقوا عايزين البوليس ينزلهم".

كما بكي ساخرا من الأجور الفلكية للنجوم الشباب فى الأعمال الفنية وأعترف غانم أن عادل إمام يضحكه أكثر من محمود عبدالعزيز لتلقائيته على المسرح وفى السينما وأضاف: هو أكثر الفنانين ضحكاً وأنا أشاهده.

ونفى سمير خيانته لزوجتهالفنانة دلال عبد العزيز، ساخرًا "فشر ولا 400 مرة"، وأكد أن دلال كانت تطارده بالسيارات حتى تزوجت منه، وأنه من المستحيل أن يتزوج مرة ثانية.

شاهد برومو الحلقة المنتظرة مع الكوميديان الكبير سمير غانم

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