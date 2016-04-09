أخبار عاجلة

انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

70 مليون دولار ثمن جسد ماريا كاري

Google+ Print

السبت 09-04-2016 02:13

النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey تمتلك واحداً من أهم وأجمل الاصوات في هوليوود، حيث أن عدد مبيعات البوماتها الغنائية وصل الى أكثر من 200 مليون نسخة حول العالم.

ولهذا السبب، أمنت كاري البالغة من العمر 46 عاماً، على حبالها الصوتية بقيمة 35 مليون دولار، حسب ما ذكر موقع TMZ العالمي. وكشف الموقع عينه ان المغنية أمنت أيضاً على رجليها بـ 35 مليون دولار أيضاً، ليصل المبلغ الى 70 مليون.

ماريا كاري تقوم الآن بجولة فنية تحمل إسم Sweet Sweet Fantasy، ومن المتوقع أن تصل في أول مايو الى جنوب أفريقيا.


يشار الى ان ماريا التي الغت مؤخراً حفلاتها في العاصمة البلجيكية بروكسل لاسباب أمنية، تستعد للزواج من خطيبها الملياردير الأسترالي جايمس باركر.

 

مديرة أعمال ماريا كاري... ديكتاتورية

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي