70 مليون دولار ثمن جسد ماريا كاري

النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey تمتلك واحداً من أهم وأجمل الاصوات في هوليوود، حيث أن عدد مبيعات البوماتها الغنائية وصل الى أكثر من 200 مليون نسخة حول العالم.

ولهذا السبب، أمنت كاري البالغة من العمر 46 عاماً، على حبالها الصوتية بقيمة 35 مليون دولار، حسب ما ذكر موقع TMZ العالمي. وكشف الموقع عينه ان المغنية أمنت أيضاً على رجليها بـ 35 مليون دولار أيضاً، ليصل المبلغ الى 70 مليون.

ماريا كاري تقوم الآن بجولة فنية تحمل إسم Sweet Sweet Fantasy، ومن المتوقع أن تصل في أول مايو الى جنوب أفريقيا.



يشار الى ان ماريا التي الغت مؤخراً حفلاتها في العاصمة البلجيكية بروكسل لاسباب أمنية، تستعد للزواج من خطيبها الملياردير الأسترالي جايمس باركر.

مديرة أعمال ماريا كاري... ديكتاتورية