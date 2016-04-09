رحيل الممثلة الشابة ديزي ليويلين بعد صراع مع السرطان

توفيت الممثلة الأمريكية ديزي ليويلين Daisy Lewellyn عن عمر ناهز 36 عاماً، بعد صراع مع نوع نادر من مرض السرطان.

وكانت ليويلين نجمة Blood و Sweat & Heel، قد أعلنت العام الماضي تشخيص إصابتها بسرطان القناة الصفراوية (درجة ثالثة)، الذي يؤدي إلى تلف الكبد.

وكشفت حينها ان هذا الأمر صعب جداً بالنسبة لها وللعائلة والأصدقاء، مؤكدة انها لا تخاف من الذهاب الى الجنة، الا انها تفضل البقاء على الأرض.

وقالت حينها: "إذا حان وقت الرحيل، سأقول انني عشت حياة رائعة".