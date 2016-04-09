"النقل"تعلن البدء فى الدراسات الفنية لتنفيذ الجسر البرى مع السعودية

قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل تعليقاً على مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية: "الحلم أصبح حقيقة.. المشروع الذى كنا نتمناه وننادى به أصبح واقع بعد موافقة واتفاق جلال الملك والرئيس السيسى"، لافتاً إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة كان سرعة إنجاز هذا المشروع القومى.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" سنبدأ مباشرة فى الدراسات الفنية لتنفيذ هذا المشروع القومى، وسنحدد مواقع ارتكازه وارتفاعه، وسنراجع الموقع السابق المقترح لتنفيذه للتأكد من أنه الأنسب لمساره، مستطرداً "بعد موافقة سطلة الدولتين سنبدأ فى دراسات تنفيذه الفنية".

"الحلم أصبح حقيقة".. الجسر البرى بين مصر والسعودية مشروع أوقفه مبارك.. يبدأ من "تيران" حتى جزيرة "صنافير" بالسعودية بطول 23 كم.. الدراسات الأولية أكدت تنفيذه خلال 3 إلى 4 سنوات وجلب تكلفته فى 5 أعوام