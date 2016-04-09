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تفاصيل استشهاد ضابطين ومجندين فى هجوم إرهابى بالحسنة فى وسط سيناء

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تفاصيل استشهاد ضابطين ومجندين فى هجوم إرهابى بالحسنة فى وسط سيناء تفاصيل استشهاد ضابطين ومجندين فى هجوم إرهابى بالحسنة فى وسط سيناء
استشهد ضابطين ومجندين فى هجوم إرهابى على قوة أمنية أثناء توجدها بمنطقة بئر بدا بمركز الحسنة فى وسط سيناء.

وأفاد مصدر أمنى، أن مسلح يستقل دراجة بخارية أطلق النار من سلاح آلى على قوة أمنية تستقل آلية تسير على طريق بمنطقة بئر بدا، وهو ما أدى إلى استشهاد ضابطين ومجندين، وتم نقلهم لمستشفى السويس.

وأضاف المصدر، أن القوات تعاملت مع منفذ الهجوم وقتلته فى الحال، وتبين أنه يدعى سالم جمعة من وسط سيناء، وتم التحفظ على جثمان منفذ الهجوم.


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