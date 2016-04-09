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الوفد الأمنى المصرى يصل من روما بعد بحث قضية "ريجينى" مع الجانب الإيطالى

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الوفد الأمنى المصرى يصل من روما بعد بحث قضية "ريجينى" مع الجانب الإيطالى الوفد الأمنى المصرى يصل من روما بعد بحث قضية "ريجينى" مع الجانب الإيطالى
وصل مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قادماً من روما الوفد المصرى الذى شارك فى اجتماع المحققين فى قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، على متن طائرة الخطوط الإيطالية.

وكانت وكالة "أكى" الإيطالية قد ذكرت، أمس الجمعة، أن السلطات القضائية الإيطالية أعلنت قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائى الأمنى المصرى بشأن مقتل جوليو ريجينى، فيما أعلنت الخارجية الإيطالية أنها استدعت سفيرها لدى القاهرة، ماوريتسيو ماسارى للتشاور.

- وكالة إيطالية: "روما" تقطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائى المصرى

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