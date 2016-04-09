تقرير في الجول - قبل دور المجموعات.. كيف جاءت نتائج الأهلي عبر التاريخ خارج أرضه

خطوة غير متوقعة من أجل محمد صلاح ومجموعة من المواهب الصغيرة. هو السبب الحقيقي لمفاوضات روما مع تشيلسي حسبما أكد تقرير إيطالي.

صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية نشرت في وقت سابق من يوم الجمعة، صورة لوالتر ساباتيني المدير الرياضي لنادي روما رفقة رامي عباس وكيل محمد صلاح، في لندن.

وأشارت الصحيفة أن تواجد المدير الرياضي لروما في لندن يأتي بسبب دخول نادي الذئاب في مراحل متقدمة من المفاوضات مع تشيلسي من أجل انتقال رادجا ناينجولان لاعب الوسط إلى البلوز. (طالع التفاصيل)

ولكن الحقيقة من وجهة نظر (روما 24) مختلفة تماما عن تقرير صحيفة كورييري إلى جانب تأكيدات شبكة سكاي سبورتس الإيطالية.

وأكد موقع (روما 24) المختص بأخبار نادي روما، أن وجود ساباتيني مع رامي عباس في لندن يأتي بسبب الحديث حول إمكانية تعديل بنود معينة في عقد صلاح مع نادي العاصمة الإيطالية.

صلاح رحل على سبيل الإعارة من تشيلسي إلى فيورنتينا، قبل أن يفضل الانتقال إلى روما معارا أيضا قبل أن ينجح النادي الإيطالي في شراء عقد اللاعب المصري بالكامل. مما جعل نادي فيورنتينا يتقدم بشكوى ضد الجناح المصري.

وأشارت تقارير موقع (روما 24) أنه وفقا لمصادرها الخاصة، فسبب اجتماع رامي عباس وكيل صلاح وساباتيني ومسؤولي تشيلسي هو لتعديل بعض البنود في عقد انتقال اللاعب النهائي إلى الذئاب.

ولم يذكر الموقع البنود المحددة التي سيتحدث عنها المدير الرياضي لروما مع تشيلسي.

وعلى الجانب ذاته أوضحت التقرير أن اهتمام روما بضم بعض من المواهب الصغيرة في تشيلسي هو سبب سفر المدير الرياضي للفريق إلى لندن.

ولعب صلاح مع روما 35 مباراة هذا الموسم في ثلاث بطولات. نجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 7.