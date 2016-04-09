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برج الجدى حظك اليوم السبت 9 أبريل

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برج الجدى حظك اليوم السبت 9 أبريل برج الجدى حظك اليوم السبت 9 أبريل

برج الجدى على الصعيد المهنى..


>تسعى أن تحقق الكثير من النجاحات فى عملك رغم كل ما تتعرض له من ضغوط يومية، اهتم أكثر بكافة التفاصيل الخاصة بعملك، واحرص على إنجاز مهامك على أكمل وجه ممكن، ولا تنصاع وراء هذه المشاكل التى يثيرها بعض الزملاء.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب جيدة جداً، خصوصاً بعد أن قررت أن تعيد ترتيب أوراق علاقتكما، كما أنه من الأفضل أن تبحثا سوياً عن أفضل الطرق للتخلص من هذا الملل الذى سيطر على العلاقة منذ فترة طويلة.

على الصعيد الصحى..


>صحتك جيدة جداً ولكن عليك أن تستمع باهتمام أكثر إلى نصائح الأطباء التى سيكون لها تأثير جيد على صحتك بشكل عام، كذلك يفضل أن تتبع نظام غذائى صحى يساعدك على حماية نفسك من أى مخاطر فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه، أما فيما يخص علاقتك بالأسرة فسيكون هناك بعض التوترات التى يجب أن تتجاوزها سريعاً، لأن الاصرار على ذلك قد يخلق الكثير من المشاكل التى أنت فى غنى عنها.

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مصر 365

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