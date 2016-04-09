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برج القوس حظك اليوم السبت 9 أبريل

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برج القوس حظك اليوم السبت 9 أبريل برج القوس حظك اليوم السبت 9 أبريل

برج القوس على الصعيد المهنى..


>على الرغم من أنك مررت فى الفترة الأخيرة ببعض الأزمات الخاصة بمشاكل زملائك فى العمل، إلا أنك كنت قادر بعض الشئ على أن تتحكم فى الأمور وتتعامل معها بحكمة وعقل، حاول أن تحافظ على هذا الأداء وكن أكثر ذكاءاً فى التعامل مع مثل هذه المواقف.

برج القوس على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب أفضل مما كانت عليه فى الأيام الماضية، احرص دائماً على دعمه والوقوف إلى جواره، فهو فى هذه الفترة يحتاج إليك كثيراً فلا تخذله واستمع إليه فهذا هو أكثر ما يجعله سعيد وراضِ

على الصعيد الصحى..


>ربما عليك أن تذهب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، لأنك أهملت كثيراً فى الفترة الماضية، ولم تستمع إلى النصائح التى قد يكون لها تأثير سئ فيما بعد على صحتك بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية والتى كذلك سيكون لها مردود على صحتك بشكل عام، كذلك يظهر فى الأفق علاقة جديدة من شأنها أن تغير مسار حياتك بالكامل.

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مصر 365

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