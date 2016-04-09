حظك اليوم برج السرطان السبت 9/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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رؤساءك لا يستمعون إلا لما يريدون سماعه وهو ما يمنعك عن التعبير عن نفسك ورأيك بحرية مما يجعلك تشعر بالضيق والاختناق رغم أن زملائك يدعمونك بشكل جيد. حان الوقت لتعبر عن تقديرك لدعمهم والمساندة التى تتلقاها منهم وستحصل على المزيد منها.أنت تقنع بشكل جيد بالعلاقات على المدى القصير ولكن سرعان ما تتطور هذه العلاقات إلى حنين للحب الحقيقى وهو ما يجعلك تفكر فى أن تكون جزءًا من علاقات طويلة الأمد. حاول السيطرة على تقلب مزاجك وستجد نفسك مستقرًا فى علاقة فى وقت قريب جدًا.هناك احتمالات كبيرة بان تصاب بنوع من الحمى هذه الأيام ربما تكون حمى فيروسية لكن سيكون من الحكمة ان تحصل على عناية طبية فورية وتاخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسيةلديك شعورًا لا يهدأ بأنك غير سعيد خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم أنت على استعداد لاتخاذ نهج أكثر نشاطًا بشان هذه المشكلة وهو ما يتطلب منك جلسة مصارحة قوية مع النفس لتعرف بالضبط اين تكمن المشكلة.