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برج العقرب حظك اليوم السبت 9\4\2016

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برج العقرب حظك اليوم السبت 9\4\2016 برج العقرب حظك اليوم السبت 9\4\2016

على الصعيد المهنى:
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عندما لا تعمل ما تحب .. تشعر دوماً بالملل والضجر من العمل وتضحى ساعاته حملاً ثقيلاً عليك .. لذلك عليك البحث عن عمل تشعر فيه بالحب، حتى تبدع فيه، وتنجز وتتميز، فهذا بالتأكيد سيميزك .. لا تترك عملك الحالى حتى تجد عملاً آخر ولكن لا تدخر جهداً فى البحث.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:
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إذا شعرت أن شريك حياتك لا يبادلك نفس الاهتمام، وليس جاداً فى علاقته بك .. ولا يسعى أبداً ليتقرب منك، ويهملك بالأيام ولا يسأل عنك، فما قيمته إذاً فى حياتك؟ .. وكيف تتحمل هذه العلاقة؟ .. عليك أن تتخذر قراراً حاسماً ومواجهته بكل أفكارك إما أن تستمر فى هذه العلاقة، أو تبتعد تماماً، ولكن لا تضيع وقتك أبداً .

برج العقرب على الصعيد الصحى:
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عليك الابتعاد عن الأكلات السريعة، وكذلك عليك ممارسة الرياضة .. وتناول الكميات المناسبة لجسدك من المياه، فإن بدت هذه الأشياء بسيطة لك .. ستعرف قيمتها فيما بعد، فتفاصيل صغيرة قد تعيد إليك لياقتك البدنية، ويمكنك الاستعانة بصديق ليشجعك على القيام بهذه العادات.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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استشارتك للآخرين أمر جيد بالتأكيد، ولكن لن يفيدك سواك، ولن يأخذ أحد قراراً إليك إلاك، القرارات المصيرية تعتمد على رؤيتك أنت وما تستطيع تحمله، وما لا يمكنك تحمله .. فلن يخبرك أحد هذا الأمر.. أنت فقط القادر على ذلك.

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مصر 365

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