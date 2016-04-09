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برج العذراء حظك اليوم السبت 9\4\2016

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برج العذراء حظك اليوم السبت 9\4\2016 برج العذراء حظك اليوم السبت 9\4\2016

على الصعيد المهنى:


>مكافأة مالية كبيرة فى الطريق إليك من مديريك، إذا كنت ترغب فى الحفاظ على أداؤك الجيد فى عملك عليك البعد عن كل المشاكل مع زملاؤك، هم يكنون لك أشياء سيئة لا تلتفت إليهم واستمر فى الاجتهاد فى عملك هذه الأيام بنفس الوتيرة، الفترة القادمة تتطلب مزيدًا من الاجتهاد كى تستطيع إثبات ذاتك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:


>هدية من شريكك اليوم ستأتى لك دون أى مناسبة، شريكك يريد إسعادك بشكل كبير حاول أن لا تخسره، فى الفترة الماضية ازدادت المشاكل بينكما بسبب الغيرة الزائدة التى تصدر دائمًا منك، الغيرة أمر طبيعى فى العلاقة بين كل اثنين لكن حاول أن لا تزيد الأمور عن حدها هذه الأيام، فقد تنتهى العلاقة بسبب غيرتك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:


>صحتك تأثرت الفترة الماضية بالسموم نتيجة تناولك الطعام من الخارج، الوجبات السريعة ستجهد صحتك بشكل كبير وربما تتسبب لك فى بعض المشاكل الصحية الذى قد يطول علاجها لفترات كبيرة جدًا، الوقت قد حان للسير على نظام غذائى جيد حتى تحسن من صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>اقترضت فى الفترة الماضية مبالغ كبيرة، أصبحت لا تقوى على ردها لأصحابها، وهذا قد يترك عنك انطباع سئ جدًا لدى الآخرين، حاول أن تدخر جزء من الأموال تحسبًا لما قد يأتى الفترة الماضية، أصبح وضعك العاطفى الآن جيد بشكل كبير لكن عليك التخلى عن نظرية المؤامرة التى تشغل ذهنك باستمرار.

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مصر 365

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