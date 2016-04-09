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برج الحوت حظك اليوم السبت 9\4\2016

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برج الحوت حظك اليوم السبت 9\4\2016 برج الحوت حظك اليوم السبت 9\4\2016

على الصعيد المهنى:


>طباعك الحادة التى تتعامل بها فى عملك ستجلب لك عدة مشاكل، لا تحاول أن تثير غضب أحدًا من زملاؤك حتى لا تحدث أمور أنت غير قادر على حلها فيما بعد، الفترة الماضية كنت قد أهملت فى عملك بشكل بات ملحوظ للجميع، لذلك لا تجعل مديريك يفتقدون الثقة بك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:


>تشعر بالوحدة ويزداد هذا الشعور لديك يومًا بعد الآخر، بدأ الأمر ينعكس على نفسيتك والتى انعكست بالطبع على صحتك، لا تستعجل أى شئ فيما يخص الأمور العاطفية، فأنت الآن غير مؤهل للدخول لأية علاقة جديدة، حاول أن تظهر الحب والاهتمام لمن حولك.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>صحتك أصبحت متدهورة نتيجة عدم تناولك للطعام بشكل مستمر، هذا الأمر قد يسبب لك أزمات كبيرة كهبوط فى الدورة الدموية وغيرها، حاول الانتظام فى تناول الوجبات بشكل مستمر، التقليل من شرب المشروبات التى تحتوى على كافيين سيكون له تأثير إيجابى عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>تطاردك بعض الكوابيس أثناء نومك، لا تحاول أن تفكر فيما يحدث لمدة طويلة، فأنت على مشارف الاكتئاب، لن يفيدك أى شئ إذا استمر اضطراب نومك بهذا الشكل، الوضع بات متأزمًا وعليك استشارة طبيبك النفسى.

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مصر 365

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