برج الميزان حظك اليوم السبت 9\4\2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

> العمل بجد ومثابرة واجتهاد يؤتى ثماره حتى ولو بعد حين، تأكد من ذلك .. لذلك عليك المعافرة والمثابرة .. وفعل كل ما بيدك فى مجال عملك ولا تنتظر تقدير فورى من الآخرين .. التقدير سيأتى ولكن لا تتعجله .. فكل شىء يحدث فى حينه. برج الميزان على الصعيد العاطفى:

> تحتاج علاقة الحب إلى قدر كبير من الاهتمام حتى لا تذبل وتنطفىء وتموت ببطء .. وحتى يحدث ذلك عليك العمل دوماً على إحيائها وذلك من خلال بعض المفاجآت، والخروج إلى أماكن لم تعهداها من قبل . برج الميزان على الصعيد الصحى:

> حالتك الصحية تؤثر سلباً أو إيجاباً على أداءك، لذلك احرص أن تهتم بها وتضعها على رأس أولوياتك واهتماماتك .. فإن أهملت بها لن يفيدك أى شىء آخر، عليك المداومة على ممارسة الرياضة، والابتعاد عن الأكلات السريعة، واتباع نظاماً غذائياً صحياً. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> الغضب قد يعرضك لخسارة الكثير من الأشياء .. لذلك عليك تمالك أعصابك، وتنفيس هذا الغضب فى رياضات تساعدك على التخلص من هذه الطاقة السلبية، وتدريب نفسك على كظم غيظك وقت الغضب كى لا تخسر الكثير.

شبكةعيونالإخبارية

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