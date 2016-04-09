برج الدلو حظك اليوم السبت 9\4\2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>عندما تقف بعض العقبات فى طريقك، لا يكون الحل أبداً فى الهروب .. الحل فى المواجهة .. إذا واجهتك مشاكل مع رئيسك فى العمل، عليك أن تواجه هذه المشاكل وذلك بمعرفة أين يكمن الخلل، هل هو بك، أم بالعمل نفسه .. أم برئيسك .. وبالتالى عندما تحدد سبب المشكلة قد تستطيع حلها.>تذكر دوماً أن الحب لا يمكن أن يتحول إلى صداقة .. من الصعب جداً حدوث ذلك .. فلا تخدع نفسك، إن أردت البعد عن شريك حياتك فلتبتعد تماماً، وإن أردت الاستمرار فاستمر حتى النهاية .. الحلول الرمادية ليست جيدة ولن تصل بك إلى نتيجة.>الحالة النفسية مهمة بقدر أهمية الحالة الجسدية فلا تتهاون فى هذا الأمر، فكلاهما يكمل بعضهما بعضاً .. لذلك إن شعرت بالإجهاد، فعليك أن تحاول الاسترخاء قدر الإمكان، حتى تشعر بتحسن وحتى تستعيد لياقتك البدنية من جديد.>من الطبيعى أن تتعرض لفترات من الصعود والهبوط، فلا شىء يستمر إلى الأبد بنفس المنوال، وهذا ما يعطى للحياة مذاق خاص .. كل ما يجب عليك فعله ان تحافظ على تفاءلك قدر المستطاع حتى فى أحلك اللحظات.