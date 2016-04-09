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حظك اليوم برج الأسد السبت 9/4/2016

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حظك اليوم برج الأسد السبت 9/4/2016 حظك اليوم برج الأسد السبت 9/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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أنت أفضل ناقد لنفسك، حلل أوضاعك وتصرف وفقًا للنتيجة التى تخرج بها، واحرص على أن تحافظ طوال الوقت على تحفيز نفسك على البقاء على المسار الصحيح ولا تسمح للرتابة بأن تجرك للأسفل خاصة وأنك تتولى مسؤولية أعمال أكبر.

على الصعيد العاطفي:
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بذلت الكثير من المجهود من أجل بناء علاقتك العاطفية وتشعر أن كل شيء مهدد بالانهيار لذا من الطبيعى أن تشعر بالخوف واليأس، ولكن بعض الإرادة سيجعل الأمور أفضل كثيرًا.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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انتبه كثيرًا لما تأكله اليوم فجهازك المناعى ضعيف للغاية بسبب تناول أطعمة غير صحية فى الماضى، ومع ذلك فإن اللياقة البدنية هى ملاذك والحل الذى ينقذك مما ارتكبته بحق جهازك المناعي.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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اليوم مناسب جدًا للإبداع والابتكار وكل ما تفعله سيكون موضع تقدير على صعيد العمل، ومن المتوقع أن تحقق الكثير من المكاسب المالية، وتكون علاقات جديدة تنعكس إيجابًا على مسار حياتك المهنية والشخصية.

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مصر 365

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