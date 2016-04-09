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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 9/4/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 9/4/2016 حظك اليوم برج الجوزاء السبت 9/4/2016

على الصعيد المهني:


>بسبب تغيير مواقع الكواكب تتسلل الطاقة الإيجابية إلى برجك وتشعر بالحيوية والقدرة على الإنجاز والعمل دون أى شعور بالضيق، وهذا يدل على أن الأمور فى مكان ما ستتحرك فى اتجاه إيجابي. حاول أن تستغل كل هذه الحماسة ولكن لا تتجاهل صحتك وتذكر أن العقل السليم فى الجسم السليم.

على الصعيد العاطفي:


>اليوم مثالى جدًا لإشباع عواطفك المتأججة والإفصاح عن الرومانسية التى تراكمت ومشاعرك التى كبتها طويلاً تجاه شريك حياتك، كل ما تحتاجه هو فرصة للتعبير عن مطالبك فى العلاقة وأنت تكونا أكثر من متقاربين.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>ستكون على ما يرام اليوم مهما تتوقع تدهور صحتك وهذا بفضل مزاجك الجيد الذى يعزز جهازك المناعى ويجعلك تشعر بأنك متجدد بالحيوية، وحتى أمراض مثل البرد أو الالتهاب لن تستمر طويلا ولن تكون سببا للقلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>لديك ميل شديد للقفز بسرعة للاستنتاجات وتلقى باللوم على بعض الاشخاص وتعتبرهم غير مخلصين دون أن تنظر بدقة للموضوع حاول أن تتحلى بالصبر وألا تتسرع فى الحكم على الآخرين.
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مصر 365

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