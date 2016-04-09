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برج الثور حظك اليوم السبت 9\4\2016

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برج الثور حظك اليوم السبت 9\4\2016 برج الثور حظك اليوم السبت 9\4\2016

برج الثور على الصعيد المهنى:
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ارتياح فى عملك لن تشعر به منذ فترة طويلة، الأمور تتحسن شيئًا فشيئًا مع مرور الوقت، عليك إثبات ذاتك فى المهام الموكلة إليك جديدًا حتى لا تترك عنك انطباع للآخرين لن يفيدك حينها، أمورك المادية تسير بشكل جيد حاول أن لا تنفق المزيد من الأمول هذه الأيام؛ كى لا تقع فى أزمة لن تستطيع الإفلات منها.

برج الثور على الصعيد العاطفى:
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علاقتك بشريكك الآن يسودها التوتر بشكل ملحوظ حتى لمن لا يعرفكما، كثرة الشك فى شريكك جعل الأمور بينكما تزداد عنفًا، لابد من الجلوس مع بعضكم البعض لوضع حد لتلك المشاكل العالقة بينكما، من الأفضل أن لا يشاركما أحد مشاكلكم، الأمور ستنتهى بالحل لهذه الأزمات الأسبوع المقبل.

برج الثور على الصعيد الصحى:
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أمراض تنفسية تطاردك هذه الأيام بسبب تغير الجو، الوضع أصبح مؤرقًا لك، استخدم البخاخات بشكل دورى حتى تستطيع مواجهة الأتربة التى تسبب لك الضيق، بعض المشاكل الصحية ستستمر معك لمدة طويلة لذا يجب عليك الحرص فى تصرفاتك، حتى لا يتأزم الوضع أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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مفاجأة سعيدة فى الطريق إليك، حاول أن تكون متأهبًا لها شراء بعض ملابس السهرة التى تتسق مع هذه المناسبة سيكون له دور كبير فى التوفير عليك الأيام الماضية، حاول أن تقلل من انفعالاتك اليوم حتى لا تزيد المشاكل على عاتقك أكثر من اللازم.

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مصر 365

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