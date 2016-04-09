حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم السبت 9 أبريل

>برج السرطان على الصعيد المهني:>رؤساءك لا يستمعون إلا لما يريدون سماعه وهو ما يمنعك عن التعبير عن نفسك ورأيك بحرية مما يجعلك تشعر بالضيق والاختناق رغم أن زملائك يدعمونك بشكل جيد. حان الوقت لتعبر عن تقديرك لدعمهم والمساندة التى تتلقاها منهم وستحصل على المزيد منها.

على الصعيد العاطفي:

>أنت تقنع بشكل جيد بالعلاقات على المدى القصير ولكن سرعان ما تتطور هذه العلاقات إلى حنين للحب الحقيقى وهو ما يجعلك تفكر فى أن تكون جزءًا من علاقات طويلة الأمد. حاول السيطرة على تقلب مزاجك وستجد نفسك مستقرًا فى علاقة فى وقت قريب جدًا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>هناك احتمالات كبيرة بان تصاب بنوع من الحمى هذه الأيام ربما تكون حمى فيروسية لكن سيكون من الحكمة ان تحصل على عناية طبية فورية وتاخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسية

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>لديك شعورًا لا يهدأ بأنك غير سعيد خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم أنت على استعداد لاتخاذ نهج أكثر نشاطًا بشان هذه المشكلة وهو ما يتطلب منك جلسة مصارحة قوية مع النفس لتعرف بالضبط اين تكمن المشكلةبرج العقرب حظك اليوم السبت 9\4\2016

حظك اليوم برج العقرب السبت 9/4/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:>عندما لا تعمل ما تحب .. تشعر دوماً بالملل والضجر من العمل وتضحى ساعاته حملاً ثقيلاً عليك .. لذلك عليك البحث عن عمل تشعر فيه بالحب، حتى تبدع فيه، وتنجز وتتميز، فهذا بالتأكيد سيميزك .. لا تترك عملك الحالى حتى تجد عملاً آخر ولكن لا تدخر جهداً فى البحث.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

>إذا شعرت أن شريك حياتك لا يبادلك نفس الاهتمام، وليس جاداً فى علاقته بك .. ولا يسعى أبداً ليتقرب منك، ويهملك بالأيام ولا يسأل عنك، فما قيمته إذاً فى حياتك؟ .. وكيف تتحمل هذه العلاقة؟ .. عليك أن تتخذر قراراً حاسماً ومواجهته بكل أفكارك إما أن تستمر فى هذه العلاقة، أو تبتعد تماماً، ولكن لا تضيع وقتك أبداً .

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>عليك الابتعاد عن الأكلات السريعة، وكذلك عليك ممارسة الرياضة .. وتناول الكميات المناسبة لجسدك من المياه، فإن بدت هذه الأشياء بسيطة لك .. ستعرف قيمتها فيما بعد، فتفاصيل صغيرة قد تعيد إليك لياقتك البدنية، ويمكنك الاستعانة بصديق ليشجعك على القيام بهذه العادات.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>استشارتك للآخرين أمر جيد بالتأكيد، ولكن لن يفيدك سواك، ولن يأخذ أحد قراراً إليك إلاك، القرارات المصيرية تعتمد على رؤيتك أنت وما تستطيع تحمله، وما لا يمكنك تحمله .. فلن يخبرك أحد هذا الأمر .. أنت فقط القادر على ذلك

برج الميزان حظك اليوم السبت 9\4\2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:>العمل بجد ومثابرة واجتهاد يؤتى ثماره حتى ولو بعد حين، تأكد من ذلك .. لذلك عليك المعافرة والمثابرة .. وفعل كل ما بيدك فى مجال عملك ولا تنتظر تقدير فورى من الآخرين .. التقدير سيأتى ولكن لا تتعجله .. فكل شىء يحدث فى حينه.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>تحتاج علاقة الحب إلى قدر كبير من الاهتمام حتى لا تذبل وتنطفىء وتموت ببطء .. وحتى يحدث ذلك عليك العمل دوماً على إحيائها وذلك من خلال بعض المفاجئات، والخروج إلى أماكن لم تعهداها من قبل .

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>حالتك الصحية تؤثر سلباً أو إيجاباً على أداءك، لذلك احرص أن تهتم بها وتضعها على رأس أولوياتك واهتماماتك .. فإن أهملت بها لن يفيدك أى شىء آخر، عليك المداومة على ممارسة الرياضة، والابتعاد عن الأكلات السريعة، واتباع نظاماً غذائياً صحياً.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>الغضب قد يعرضك لخسارة الكثير من الأشياء .. لذلك عليك تمالك أعصابك، وتنفيس هذا الغضب فى رياضات تساعدك على التخلص من هذه الطاقة السلبية، وتدريب نفسك على كظم غيظك وقت الغضب كى لا تخسر الكثير.

حظك اليوم برج الأسد السبت 9/4/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>أنت أفضل ناقد لنفسك، حلل أوضاعك وتصرف وفقًا للنتيجة التى تخرج بها، واحرص على أن تحافظ طوال الوقت على تحفيز نفسك على البقاء على المسار الصحيح ولا تسمح للرتابة بأن تجرك للأسفل خاصة وأنك تتولى مسؤولية أعمال أكبر.

على الصعيد العاطفي:

>بذلت الكثير من المجهود من أجل بناء علاقتك العاطفية وتشعر أن كل شيء مهدد بالانهيار لذا من الطبيعى أن تشعر بالخوف واليأس، ولكن بعض الإرادة سيجعل الأمور أفضل كثيرًا.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>انتبه كثيرًا لما تأكله اليوم فجهازك المناعى ضعيف للغاية بسبب تناول أطعمة غير صحية فى الماضى، ومع ذلك فإن اللياقة البدنية هى ملاذك والحل الذى ينقذك مما ارتكبته بحق جهازك المناعي.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>اليوم مناسب جدًا للإبداع والابتكار وكل ما تفعله سيكون موضع تقدير على صعيد العمل، ومن المتوقع أن تحقق الكثير من المكاسب المالية، وتكون علاقات جديدة تنعكس إيجابًا على مسار حياتك المهنية والشخصية.

برج الثور حظك اليوم السبت 9\4\2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:>ارتياح فى عملك لن تشعر به منذ فترة طويلة، الأمور تتحسن شيئًا فشيئًا مع مرور الوقت، عليك إثبات ذاتك فى المهام الموكلة إليك جديدًا حتى لا تترك عنك انطباع للآخرين لن يفيدك حينها، أمورك المادية تسير بشكل جيد حاول أن لا تنفق المزيد من الأمول هذه الأيام؛ كى لا تقع فى أزمة لن تستطيع الإفلات منها.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

>علاقتك بشريكك الآن يسودها التوتر بشكل ملحوظ حتى لمن لا يعرفكما، كثرة الشك فى شريكك جعل الأمور بينكما تزداد عنفًا، لابد من الجلوس مع بعضكم البعض لوضع حد لتلك المشاكل العالقة بينكما، من الأفضل أن لا يشاركما أحد مشاكلكم، الأمور ستنتهى بالحل لهذه الأزمات الأسبوع المقبل.

برج الثور على الصعيد الصحى:

>أمراض تنفسية تطاردك هذه الأيام بسبب تغير الجو، الوضع أصبح مؤرقًا لك، استخدم البخاخات بشكل دورى حتى تستطيع مواجهة الأتربة التى تسبب لك الضيق، بعض المشاكل الصحية ستستمر معك لمدة طويلة لذا يجب عليك الحرص فى تصرفاتك، حتى لا يتأزم الوضع أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>مفاجأة سعيدة فى الطريق إليك، حاول أن تكون متأهبًا لها شراء بعض ملابس السهرة التى تتسق مع هذه المناسبة سيكون له دور كبير فى التوفير عليك الأيام الماضية، حاول أن تقلل من انفعالاتك اليوم حتى لا تزيد المشاكل على عاتقك أكثر من اللازم.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 9/4/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>بسبب تغيير مواقع الكواكب تتسلل الطاقة الإيجابية إلى برجك وتشعر بالحيوية والقدرة على الإنجاز والعمل دون أى شعور بالضيق، وهذا يدل على أن الأمور فى مكان ما ستتحرك فى اتجاه إيجابي. حاول أن تستغل كل هذه الحماسة ولكن لا تتجاهل صحتك وتذكر أن العقل السليم فى الجسم السليم.

على الصعيد العاطفي:

>اليوم مثالى جدًا لإشباع عواطفك المتأججة والإفصاح عن الرومانسية التى تراكمت ومشاعرك التى كبتها طويلاً تجاه شريك حياتك، كل ما تحتاجه هو فرصة للتعبير عن مطالبك فى العلاقة وأنت تكونا أكثر من متقاربين.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>ستكون على ما يرام اليوم مهما تتوقع تدهور صحتك وهذا بفضل مزاجك الجيد الذى يعزز جهازك المناعى ويجعلك تشعر بأنك متجدد بالحيوية، وحتى أمراض مثل البرد أو الالتهاب لن تستمر طويلا ولن تكون سببا للقلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>لديك ميل شديد للقفز بسرعة للاستنتاجات وتلقى باللوم على بعض الاشخاص وتعتبرهم غير مخلصين دون أن تنظر بدقة للموضوع حاول أن تتحلى بالصبر وألا تتسرع فى الحكم على الآخرين.

برج الحوت حظك اليوم السبت 9\4\2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:>طباعك الحادة التى تتعامل بها فى عملك ستجلب لك عدة مشاكل، لا تحاول أن تثير غضب أحدًا من زملاؤك حتى لا تحدث أمور أنت غير قادر على حلها فيما بعد، الفترة الماضية كنت قد أهملت فى عملك بشكل بات ملحوظ للجميع، لذلك لا تجعل مديريك يفتقدون الثقة بك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>تشعر بالوحدة ويزداد هذا الشعور لديك يومًا بعد الآخر، بدأ الأمر ينعكس على نفسيتك والتى انعكست بالطبع على صحتك، لا تستعجل أى شئ فيما يخص الأمور العاطفية، فأنت الآن غير مؤهل للدخول لأية علاقة جديدة، حاول أن تظهر الحب والاهتمام لمن حولك.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>صحتك أصبحت متدهورة نتيجة عدم تناولك للطعام بشكل مستمر، هذا الأمر قد يسبب لك أزمات كبيرة كهبوط فى الدورة الدموية وغيرها، حاول الانتظام فى تناول الوجبات بشكل مستمر، التقليل من شرب المشروبات التى تحتوى على كافيين سيكون له تأثير إيجابى عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تطاردك بعض الكوابيس أثناء نومك، لا تحاول أن تفكر فيما يحدث لمدة طويلة، فأنت على مشارف الاكتئاب، لن يفيدك أى شئ إذا استمر اضطراب نومك بهذا الشكل، الوضع بات متأزمًا وعليك استشارة طبيبك النفسى.

برج الدلو حظك اليوم السبت 9\4\2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى:>عندما تقف بعض العقبات فى طريقك، لا يكون الحل أبداً فى الهروب .. الحل فى المواجهة .. إذا واجهتك مشاكل مع رئيسك فى العمل، عليك أن تواجه هذه المشاكل وذلك بمعرفة أين يكمن الخلل، هل هو بك، أم بالعمل نفسه .. أم برئيسك .. وبالتالى عندما تحدد سبب المشكلة قد تستطيع حلها.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

>تذكر دوماً أن الحب لا يمكن أن يتحول إلى صداقة .. من الصعب جداً حدوث ذلك .. فلا تخدع نفسك، إن أردت البعد عن شريك حياتك فلتبتعد تماماً، وإن أردت الاستمرار فاستمر حتى النهاية .. الحلول الرمادية ليست جيدة ولن تصل بك إلى نتيجة.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

>الحالة النفسية مهمة بقدر أهمية الحالة الجسدية فلا تتهاون فى هذا الأمر، فكلاهما يكمل بعضهما بعضاً .. لذلك إن شعرت بالإجهاد، فعليك أن تحاول الاسترخاء قدر الإمكان، حتى تشعر بتحسن وحتى تستعيد لياقتك البدنية من جديد.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>من الطبيعى أن تتعرض لفترات من الصعود والهبوط، فلا شىء يستمر إلى الأبد بنفس المنوال، وهذا ما يعطى للحياة مذاق خاص .. كل ما يجب عليك فعله ان تحافظ على تفاءلك قدر المستطاع حتى فى أحلك اللحظات.

برج العذراء حظك اليوم السبت 9\4\2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>مكافأة مالية كبيرة فى الطريق إليك من مديريك، إذا كنت ترغب فى الحفاظ على أداؤك الجيد فى عملك عليك البعد عن كل المشاكل مع زملاؤك، هم يكنون لك أشياء سيئة لا تلتفت إليهم واستمر فى الاجتهاد فى عملك هذه الأيام بنفس الوتيرة، الفترة القادمة تتطلب مزيدًا من الاجتهاد كى تستطيع إثبات ذاتك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

>هدية من شريكك اليوم ستأتى لك دون أى مناسبة، شريكك يريد إسعادك بشكل كبير حاول أن لا تخسره، فى الفترة الماضية ازدادت المشاكل بينكما بسبب الغيرة الزائدة التى تصدر دائمًا منك، الغيرة أمر طبيعى فى العلاقة بين كل اثنين لكن حاول أن لا تزيد الأمور عن حدها هذه الأيام، فقد تنتهى العلاقة بسبب غيرتك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>صحتك تأثرت الفترة الماضية بالسموم نتيجة تناولك الطعام من الخارج، الوجبات السريعة ستجهد صحتك بشكل كبير وربما تتسبب لك فى بعض المشاكل الصحية الذى قد يطول علاجها لفترات كبيرة جدًا، الوقت قد حان للسير على نظام غذائى جيد حتى تحسن من صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>اقترضت فى الفترة الماضية مبالغ كبيرة، أصبحت لا تقوى على ردها لأصحابها، وهذا قد يترك عنك انطباع سئ جدًا لدى الآخرين، حاول أن تدخر جزء من الأموال تحسبًا لما قد يأتى الفترة الماضية، أصبح وضعك العاطفى الآن جيد بشكل كبير لكن عليك التخلى عن نظرية المؤامرة التى تشغل ذهنك باستمرار.

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أبريل

>برج القوس على الصعيد المهنى..>على الرغم من أنك مررت فى الفترة الأخيرة ببعض الأزمات الخاصة بمشاكل زملائك فى العمل، إلا أنك كنت قادر بعض الشئ على أن تتحكم فى الأمور وتتعامل معها بحكمة وعقل، حاول أن تحافظ على هذا الأداء وكن أكثر ذكاءاً فى التعامل مع مثل هذه المواقف.

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

>علاقتك بالحبيب أفضل مما كانت عليه فى الأيام الماضية، احرص دائماً على دعمه والوقوف إلى جواره، فهو فى هذه الفترة يحتاج إليك كثيراً فلا تخذله واستمع إليه فهذا هو أكثر ما يجعله سعيد وراضِ

على الصعيد الصحى..

>ربما عليك أن تذهب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، لأنك أهملت كثيراً فى الفترة الماضية، ولم تستمع إلى النصائح التى قد يكون لها تأثير سئ فيما بعد على صحتك بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية والتى كذلك سيكون لها مردود على صحتك بشكل عام، كذلك يظهر فى الأفق علاقة جديدة من شأنها أن تغير مسار حياتك بالكامل.

برج الجدى حظك اليوم السبت 9 أبريل

>برج الجدى على الصعيد المهنى ..>تسعى أن تحقق الكثير من النجاحات فى عملك رغم كل ما تتعرض له من ضغوط يومية، اهتم أكثر بكافى التفاصيل الخاصة بعملك، واحرص على إنجاز مهامك على أكمل وجه ممكن، ولا تنصاع وراء هذه المشاكل التى يثيرها بعض الزملاء.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

>علاقتك بالحبيب جيدة جداً، خصوصاً بعد أن قررت أن تعيد ترتيب أوراق علاقتكما، كما أنه من الأفضل أن تبحثا سوياً عن أفضل الطرق للتخلص من هذا الملل الذى سيطر على العلاقة منذ فترة طويلة.

على الصعيد الصحى ..

>صحتك جيدة جداً ولكن عليك أن تستمع باهتمام أكثر إلى نصائح الأطباء التى سيكون لها تأثير جيد على صحتك بشكل عام، كذلك يفضل أن تتبع نظام غذائى صحى يساعدك على حماية نفسك من أى مخاطر فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه، أما فيما يخص علاقتك بالأسرة فسيكون هناك بعض التوترات التى يجب أن تتجاوزها سريعاً، لأن الاصرار على ذلك قد يخلق الكثير من المشاكل التى أنت فى غنى عنها.

برج الحمل حظك اليوم السبت 9 أبريل

>برج الحمل على الصعيد المهنى..>تمر بأزمة بسيطة ولكنها لن تستمر طويلاً، كما أن مديرك فى العمل سيجعلك أكثر تحكماً فى الكثير من القرارات الهامة التى تؤكد أنك على مستوى كبير من الثقة، فلا تستمع إلى نصائح المحيطين بك والتى قد تؤثر عليك سلباً.

على الصعيد العاطفى ..

>ربما تكون هذه هى الفترة الوردية فى علاقتك بالحبيب الذى طالما انتظرته طويلاً، اعلم أن التفاهم هو أفضل طريق للتعامل مع شريك الحياة، كما أن هناك الكثير من النصائح التى يجب أن تقوم بها حتى تكون علاقتكما أفضل بكثير.

على الصعيد الصحى..

>يتوقع علماء الفلك أن تمر خلال الفترة المقبلة بأزمة صحية طارئة قد تؤثر سلباً على مسار حياتك، لكن يجب أن تعرف أنه من الأفضل أن تستمتع إلى نصائح الأطباء ولا تستهر بها مهما كان الأمر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التوترات خصوصاً على مستوى علاقتك بالأسرة وشريك الحياة، أما على مستوى العمل فمن المتوقع أن تكون أفضل بكثير مما كانت عليه فى الفترة الماضية، كذلك يفضل أن تتعامل مع الأمور بحكمة أكثر من المعتاد.