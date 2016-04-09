مليون ساعة تطوع لشباب الإمارات في مختلف دول العالم

ساهم شباب الامارات بما يزيد عن مليون ساعة تطوع محلياً وعالمياً من خلال حملة المليون متطوع وبرامجها التعليمية والصحية والثقافية والتي استطاعت ان تصل برسالتها الانسانية لأكثر من 3 ملايين طفل ومسن في مختلف دول العالم.

وبمبادرة من زايد العطاء تستضيف أبوظبي الدورة الـ8 لمؤتمر الامارات للتطوع تزامناً مع الملتقى العربي لتمكين الشباب في العمل التطوعي تحت شعار «مجتمعنا مسؤوليتنا» في منتصف مايو المقبل بحضور نخبة من رواد العمل التطوعي والعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية وذلك بتنظيم من مركز الامارات للتطوع وبرنامج الامارات للجاهزية المجتمعية والمستشفيات الاماراتية التطوعية المتحركة والمؤسسة الوطنية للتدريب والاكاديمية العربية للتطوع.

ترسيخ

وأكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس برنامج الامارات للتطوع المجتمعي على أهمية التنظيم الدوري لمؤتمر الامارات للتطوع والذي استطاع ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وقال إن المؤتمر يأتي ضمن إطار اهتمام القيادة الرشيدة بدعم القيم الإنسانية العالية وإيمانها بأن العمل التطوعي يعتبر رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته.

محاور

وأشارت موزة العتيبة عضو مجلس أمناء مبادرة زايد العطاء أنه سيتم خلال فعاليات افتتاح المؤتمر تكريم رواد العمل التطوعي بجائزة الامارات للتطوع في دورتها الحالية، ونوهت أن المؤتمر يتضمن محاور مهمة تثري الحركة التطوعية، أبرزها استعراض جهود الإمارات في العمل الإنساني ومدى تميزها وآلية العمل التطوعي في المؤسسات التطوعية ومشاركة الشباب الإماراتيين في العمل التطوعي وتجربتهم الحية في المخيمات الإماراتية الطبية التطوعية.

وأكدت العنود العجمي المدير التنفيذي لمركز الامارات للتطوع أهمية العمل التطوعي في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وأشادت بجهود الأفراد والمؤسسات والهيئات كافة العاملة في مجالات العمل التطوعي الاجتماعي والإغاثي والإنساني ودورهم في تعزيز وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

توقيت

وأشارت موزة العتيبة أن المؤتمر يعقد تزامناً مع الملتقى العربي لتمكين الشباب في العمل التطوعي للتعرف إلى أفضل التجارب العربية في مجال العمل التطوعي وتبادل الأفكار الناجحة والحلول الناجحة للمشكلات والظواهر المرتبطة بالقطاع الشبابي والتطوعي في الدول العربية

وقالت إنه سيتم خلال فعاليات افتتاح المؤتمر تكريم رواد العمل التطوعي بجائزة الإمارات للتطوع في دورتها الحالية تثمينا لجهودهم في مجال ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتحفيزا للأفراد والمؤسسات لتبني مبادرات مجتمعية تطوعية تساهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.

تنمية مستدامة

أكدت العنود العجمي المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتطوع أهمية العمل التطوعي في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وبناء مستقبل الدولة، داعية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والأفراد في مجالات التطوع المختلفة، لإطلاق وتنفيذ مبادرات تطوعية مشتركة على مستوى الدولة، وأشادت بالجهود المبذولة في مجالات العمل التطوعي الاجتماعي والإغاثي والإنساني.