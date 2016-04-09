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القرية العالمية تشهد إقبالاً قياسياً من الزوار

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القرية العالمية تشهد إقبالاً قياسياً من الزوار القرية العالمية تشهد إقبالاً قياسياً من الزوار

شهدت القرية العالمية - الوجهة الترفيهية والتسويقية الأولى في المنطقة - أمس تدفق حشود جماهيرية ضخمة مع قرب انتهاء الموسم الحالي، الامر الذي اضطرها الى أغلاق منطقة المواقف مؤقتاً والمقدرة بـ17 ألفاً بسبب امتلائها عن آخرها ما أدى لوقوف سيارات الزوار على الشوارع الرئيسية مثل شارع محمد بن زايد والشوارع الخلفية المؤدية إلى المرابع العربية.

وقال أحمد حسين بن عيسى الرئيس التنفيذي للقرية العالمية لـ (البيان)، إنه تم امس إغلاق منطقة المواقف مؤقتاً لعدم وجود اي مواقف شاغرة ناصحاً باستخدام المواصلات العامة وعدم الوقوف في الشوارع الرئيسية، مشيراً إلى أنه بالاضافة الى مواقف القرية التي امتلأت بالكامل قام الزوار بايقاف سياراتهم في الطرق الرملية المحيطة وقد تم الاستعانة بشرطة دبي لتنظيم حركة الطريق.

وأضاف بن عيسى أن القرية العالمية شهدت في الأسبوع الأخير إقبالاً تاريخياً وسجل الزوار أوقاتاً قياسية بسبب الحفلات الفنية والفعاليات وقرب انتهاء موسمها العشرين اليوم التاسع من أبريل، مؤكداً أنه في مثل هذه الحالات توجد فرق خاصة للتعامل مع الأمر داخل القرية وخارجها متمنياً قضاء وقتاً سعيداً لجميع الزوار.

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