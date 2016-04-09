أحمد بن طحنون يشهد تخريج «مغامرات» الطلابي في أبوظبي

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، فعاليات حفل تخريج معسكر«مغامرات» الطلابي، الذي نظمه برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبالشراكة بين القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم ومجلس أبو ظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، وذلك في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بمنطقة الشهامة بأبوظبي.

حضر الحفل، أمل محمد الكوس، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للأنشطة، ومحمد سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، والعقيد الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب والبيئة، والدكتور عبد الرحمن الحمادي، مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وغانم سالم الزعابي، مدير مركز التعليم والتطوير المهني، والرائد صقر الأحبابي، من برنامج خليفة لتمكين الطلاب، وعدد من منسقي ومشرفي البرنامج، وعدد من ضباط القوات المسلحة وممثلي وزارة التربية والتعليم، وحشد من أولياء أمور الطلبة.

تكريم

وكرِّم الشيخ أحمد بن طحنون والعقيد الدكتور إبراهيم الدبل، الجهات المشاركة، وهي وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم ومعهد أبوظبي للتدريب والتعليم المهني ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، كما تم تكريم عدد من الضباط وصف ضباط من القوات المسلحة والطلبة المتفوقين في مجال الرماية والمشاة، ومهارة فك وتركيب السلاح بتوزيع الجوائز والشهادات عليهم، وتم تكريم الطالب محمد، ابن شهيد الواجب، طارق محمد الشحي، أحد الطلبة المشاركين في المعسكر.

1000 طالب

يشار إلى أن معسكر مغامرات الطلابي في دورته الثانية استمر 12 يوماً بمشاركة نحو 1000 طالب كمبادرة استراتيجية تعمل حلقة اتصال بين الطلاب والخدمة الوطنية عبر تمكين الطلاب بالمهارات اللازمة لتنمية الوعي الوطني وحب الإمارات وتعزيز الجوانب الشخصية الوطنية لديهم من خلال فهم أدوارهم المستقبلية في خدمة أوطانهم والدفاع عنها.

برنامج ثري

وتضمن برنامج معسكر مغامرات على تمارين رياضية لزيادة لياقتهم البدنية وتمارين تسلق الجبال وقوارب التجديف المطاطية، وتعزيزاً للثقافة التراثية لديهم شمل البرنامج زيارات إلى معالم تراثية وتنظيم محاضرات تبين تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى التدريبات العسكرية الأساسية التي ارتكزت على المهارات الميدانية والتمويه وإعداد وتجهيز دوريات للحراسة والمراقبة والملاحة ليلاً.

كما تضمن البرنامج تعزيز مهارات القيادة والتخطيط الأمثل واتخاذ القرارات ضمن سيناريوهات وضعت من قبل المدربين المشرفين المختصين وتدريب الطلاب المشاركين بمعسكر مغامرات الطلابي على مشبهات الرماية، وفي نهاية المعسكر خضع الطلاب المشاركون لاختبار نهائي لتحديد مدى لياقتهم البدنية ومهاراتهم.

وشهد حفل التخرج عدد من أولياء أمور الطلبة المشاركين الذين عبروا عن سعادتهم بهذا التخريج، حيث قال ولي الأمر، سالم عمر الحامد، إنه سعيد بأن يشهد تخريج ابنه، محمد، من معسكر مغامرات الطلابي، مشيراً الى انه اكتسب العديد من مهارات الدفاع عن النفس والانضباط وتحمل المسؤولية، مضيفاً أن انضمامه للخدمة الوطنية مستقبلاً شرف نعتز به للذود عن الوطن وتعزيز الانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة حفظها الله.