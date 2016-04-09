3 تحديات تواجه الأهلي في ' دار السلام ' .. استمرار عقدة

تشهد مدينة دار السلام التي تقع في تنزانيا موقعة في تمام الساعة الثالثة من يوم السبت وذلك حينما تبدأ مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.

ويحل الأهلي ضيفا على منافسه التنزاني لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بعد إزاحته لمنافسه ريكرياتيفو دي ليبولو من دور الـ32.

وتعد تلك المباراة هي الثالثة لمارتن يول المدير الفني للأهلي في الأدغال الإفريقية، والخامسة له مع الأهلي بشكل عام بعدما حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في واحدة فقط.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 تحديات تواجه الأهلي أمام يانج أفريكانز.

دور المجموعات

لم يغب الأهلي عن دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا منذ بداية الألفية الحالية لثلاثة مواسم على التوالي، وهو أمر لا يتمنى حدوثه بالطبع.

وفشل الأهلي في التأهل لدور المجموعات في النسختين الأخيرتين من دوري الأبطال بعدما ودع المسابقة من دور الـ16 على يد أهلي بني غازي والمغرب التطواني على التوالي.

علاج سلبيات الدفاع

تلقى الأهلي في آخر مباراة له في الدوري المصري ثلاثة أهداف من فريق اتحاد الشرطة، وهو أمر يحدث لأول مرة في وجود مارتن يول وهو رأس الإدارة الفنية للفريق.

الشرطة سدد على مرمى الأهلي ست مرات نجح في تسجيل منهم ثلاثة أهداف، وهو أمر سلبي للغاية قبل المواجهة الإفريقية.

لذا فإن علاج سلبيات خط دفاع الأهلي قبل ملاقاة يانج أفريكانز ستشكل دافعا قويا له في تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

استمرار العقدة

واجه الأهلي الفرق التنزانية 14 مرة طوال تاريخه الكبير في القارة الإفريقية وهو يشكل عقدة بالنسبة لمنافسيه.

حقق الفريق الأحمر الفوز تسع مباريات وتعادل ثلاث مرات وهزم في مواجهتين فقط.

وسجل لاعبوه خلال تلك المباريات 28 هدفا واستقبلت مرمى الأهلي أربعة أهداف فقط.

هذا عن الفرق التنزانية بشكل عام فماذا عن يانج أفريكانز؟

التقى الفريقان ثماني مرات فاز الأهلي خمس مرات وتعادل مرتين وهزم في مباراة واحدة فقط كانت في ذهاب دور الـ32 في إطار ذات البطولة عام 2014.

ولكن تلك الهزيمة لم تجعل الأهلي يخرج من تلك المرحلة بعد الفوز إيابا بذات النتيجة ثم التأهل لدور الـ16 بركلات الترجيح.

في الوقت ذاته فإن ملعب يانج أفريكانز لم يهزم الأهلي فيه إلا مرة واحدة وتعادل مرتين وفاز في لقاء واحد فقط.