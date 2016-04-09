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محافظ سوهاج يعلن إقامة حفل فنى الاثنين المقبل بمناسبة العيد القومى

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محافظ سوهاج يعلن إقامة حفل فنى الاثنين المقبل بمناسبة العيد القومى محافظ سوهاج يعلن إقامة حفل فنى الاثنين المقبل بمناسبة العيد القومى
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه يقام يوم الاثنين المقبل حفلا فنيا، على المسرح الرومانى المكشوف بمدينة ناصر بسوهاج، ودعا المحافظ جماهير الشعب السوهاجى المحبه للفن الأصيل لحضور الحفل وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومى .

ويشارك فى الحفل المطربة "مـــنال " حيث يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من الأغنيات الخاصة بكبار المطربين فضلا عن تقديم عدد من الأغنيات الخاصة بها منها " انت حر، حد يقوله حاجه، هو قلبى، ايه احساسك " وغيرها من الأغانى المتميزة .

يذكر أن الفنانة منال هى آخر إكتشافات الفنان القدير بليغ حمدى، كما أنها تعاونت مع كبار الملحنين ومنهم د. جمال سلامة، صلاح الشرنوبى، فاروق الشرنوبى، كما تعاونت أيضا مع الموسيقار حلمى بكر.

كما يشارك فى الاحتفالية قصر ثقافة سوهاج من خلال فرقة سوهاج للموسيقى العربية، حيث ستقدم مجموعة من أغانى كبار المطربين، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية .


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