تقرير في الجول - قبل دور المجموعات.. كيف جاءت نتائج الأهلي عبر التاريخ خارج أرضه

يبدأ الأهلي الخطوة قبل الأخيرة من أجل التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد غياب موسمين. فكيف جاءت نتائج الأهلي عبر تاريخه خارج أرضه في لقاء التأهل إلى دور المجموعات؟

يانج أفريكانز يستضيف الأهلي في تمام الثالثة عصرا يوم السبت في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

خطوة أولى قبل أن يستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز في مصر في الخطوة الأخيرة في طريق دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

نظام المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بدأ عام 1997 إلا أنه كان بلا دور نصف نهائي. أي متصدر المجموعة الأولى يواجه الثانية في النهائي مباشرة.

حتى 2001 فأصبح دور المجموعات هو دور ربع النهائي، ونصف النهائي عبارة عن مواجهتين بين المتصدر والوصيف من كل مجموعة.

ولعب الأهلي منذ بداية دور المجموعات، 15 مرة في التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا (منها 11 مرة كان لقاء الذهاب خارج أرضه).

خارج أرضه فاز الأهلي في مباراتين، وتعادل في 5 وخسر 8.

ويستعرض FilGoal.com في التقرير التالي نتائج الأهلي عبر تاريخه خارج أرضه في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات منذ عام 1997، أي مع بداية نظام المجموعات. سواء كان التصفيات وقتها دور 16 أو 32.

1999

رايون سبورت 1-0 الأهلي

الأهلي خسر خارج أرضه أمام رايون سبورت ولكنه نجح في التأهل إلى دور المجموعات بفضل الفوز ذهابا في مصر 3-0 (ثنائية حسام حسن وهدف محمد جودة).

وقتها لم ينجح الأهلي في الوصول إلى نهائي البطولة بسبب احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

2000

فيتال أو 2-1 الأهلي (علاء إبراهيم)

من جديد الأهلي يخسر خارج أرضه في اللقاء الذي يسبق دور المجموعات. وينجح الأهلي في مواصلة المشوار بفضل الفوز ذهابا أيضا 3-0 بفضل أهداف محمد فاروق وعلاء إبراهيم وإبراهيم حسن.

وفشل الأهلي في الوصول إلى النهائي مرة أخرى بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته.

2001

سانت ميشيل يونايتد 0-1 الأهلي (خالد بيبو)

أول فوز في تاريخ الأهلي في لقاء خارج أرضه في الدور الذي يسبق دور المجموعات، جاء أمام سانت ميشيل بفضل هدف خالد بيبو.

وكان الأهلي وقتها قد فاز ذهابا في القاهرة 5-0 بفضل ثنائية علاء إبراهيم وهدف وليد صلاح الدين وخالد بيبو وهادي خشبة.

وكانت البطولة هي الأولى من نوعها التي يتم من خلالها تطبيق نظام دور نصف النهائي عقب دور المجموعات (ربع النهائي).

ونجح الأهلي في التأهل من مجموعته التي احتل فيها المركز الثاني قبل أن يستكمل مشواره ويحصد اللقب بعد تخطي عقبة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

2002

المريخ 3-1 الأهلي ( خالد بيبو)

خسارة قاسية تلقاها الأهلي، ولكن هدف خالد بيبو كتب تأهل المارد الأحمر بسبب فوزه ذهابا 2-0.

وفشل الأهلي في عبور دور المجموعات باحتلاله المركز الأخير في المجموعة التي ضمت الرجاء ومازيمبي وجان دارك.

2005

اتحاد الجزائر 0-1 الأهلي (محمد بركات)

بعد غياب عن دوري الأبطال 2003 وخروج من الدور الأول في 2004، نجح الأهلي في الفوز بالجزائر ليضع قدما في دور المجموعات.

وفي لقاء الإياب في مصر تعادل 2-2 بفضل هدف عماد متعب وهدف عماد النحاس، ليتأهل لدور المجموعات.

ونجح الأهلي في التأهل من مجموعته بعد احتلاله الصدارة.

قبل أن يعبر عقبة الزمالك في دور نصف النهائي.

ويتوج بطلا لإفريقيا في النهائي بعد اكتساح على النجم الساحلي. 3-0 في القاهرة بعد تعادل ذهابا 0-0.

2006

رينيسيمينتو 0-0 الأهلي

تعادل سلبي أنهى لقاء الذهاب في غينيا الاستوائية قبل أن يفوز الأهلي إيابا 4-0 بفضل ثنائية عماد متعب وهدف النحاس ومحمد أبو تريكة.

وفي دور المجموعات احتل الأهلي المركز الثاني خلف الصفاقسي التونسي.

قبل أن يلتقي بالفريق التونسي من جديد ولكن في نهائي البطولة.

وكتبت قذيفة أبو تريكة في الـ + 90 في تونس تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

2007

صن داونز 2-2 الأهلي (محمد بركات - أمامدو فلافيو)

وضع الأهلي قدما في دور المجموعات بفضل الثنائية خارج الديار، ونجح في الفوز إيابا 2-0 بفضل ركلة جزاء شادي محمد وهدف محمد أبو تريكة.

وواصل الأهلي مشواره في البطولة وتأهل من مجموعته عقب احتلاله المركز الأول.

وخسر الأهلي لقبه على ملعبه بالسقوط أمام النجم الساحلي.

2008

بلاتنيوم ستارز 2-1 الأهلي (عماد متعب)

لأول مرة منذ 2002 يخسر الأهلي خارج أرضه في التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات، ولكن هدف متعب في الدقائق العشر مهد طريق الأهلي للمجموعات.

وفاز الأهلي في القاهرة 2-0 بفضل جديد لمتعب وأخر لفلافيو.

واحتل الأهلي صدارة مجموعته واستكمل مشواره حتى النهائي.

قبل أن ينجح في استعادة لقبه بتخطي القطن الكاميروني وتحقيق لقب دوري الأبطال.

2009

كانو بيلارس 1-1 الأهلي (هاني العجيزي)

ولكن تعادل الأهلي خارج أرضه ثم تعادله على أرضه في الإياب 2-2 بفضل ثنائية متأخرة لفلافيو ومحمد بركات، جعل الفريق يودع البطولة.

قبل أن يتحول إلى بطولة كأس الكونفدرالية ويخرج من نفس الدور أمام سانتوس الأنجولي.

2010

الاتحاد الليبي 2-0 الأهلي

خسارة كبيرة للأهلي خارج أرضه، ولكن المارد الأحمر ينجح في تحقيق عودة رائعة على أرضه بالفوز 3-0 (عماد متعب ومحمد فضل وشهاب الدين أحمد).

فوز كتب تأهل الأهلي للمجموعات قبل أن يحتل الفريق المركز الثاني.

إلا أن الأهلي خرج من دور نصف النهائي بالخسارة أمام الترجي التونسي.

2011

زيسكو يونايتد 0-0 الأهلي

تعادل سلبي عاد به الأهلي من أراضي زامبيا ثم فوز في القاهرة بهدف محمد بركات كتب تأهل الفريق.

وفي دور المجموعات حل الأهلي في المركز الثالث وودع البطولة.

2012

ستاد مالي 1-0 الأهلي

خسارة خارج أرضه ينجح الأهلي في تعويضها بلقاء الإياب بفضل (هاتريك) محمد أبو تريكة ويتأهل للمجموعات.

واحتل الأهلي المركز الأول في مجموعاته وواصل مشواره حتى نهائي البطولة.

وفي النهائي فاز على الترجي في تونس وتوج باللقب الغائب منذ 2008.

2013

البنزرتي 0-0 الأهلي

من تونس يعود الأهلي بالتعادل السلبي ثم يفوز إيابا 2-1 بفضل محمد بركات وعماد متعب.

ومن جديد صدارة المجموعة لصالح الأهلي.

ومرة أخرى اللقب لصالح الأهلي وهذه المرة، الضحية أولاندو بايرتس.

2014

أهلي بني غازي 1-0 الأهلي

هذه المرة لم ينجح الأهلي في تعويض خسارته خارج الديار.

وتلقى الفريق خسارة كبيرة على ملعبه في الإياب بثلاثية مقابل هدفين لتكتب نهاية مشوار الفريق قبل لقاء المجموعات.

وتحول الفريق إلى كأس الكونفدرالية ونجح في التتويج بالمسابقة كأول فريق في مصر يفعل ذلك.

2015

المغرب التطواني 1-0 الأهلي

خسارة بهدف في الذهاب ثم فوز بهدف في العودة عن طريق عبد الله السعيد وتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح خسر الأهلي 4-3 وودع البطولة وانتقل مرة أخرى للكونفدرالية.

وهذه المرة خرج من دور نصف النهائي.

2016

يانج أفريكانز ضد الأهلي

فماذا سيفعل الأهلي خارج أرضه أمام يانج أفريكانز؟