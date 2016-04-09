3 أشياء يرغب الزمالك في الإجابة عنها أمام مولودية بجاية

حينما تدق الساعة الثامنة من مساء يوم السبت سيكون ذلك موعد انطلاق مباراة الزمالك ومولودية بجاية الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه بجاية في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بعدما عبر عقبة يونيون دوالا الكاميرون في دور الـ32.

ويخوض الزمالك المباراة بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام الإسماعيلي بهدف دون رد في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

وعند مواجهة بجاية سيكون على الزمالك الإجابة على ثلاثة أشياء خلال المباراة.

عقليات لاعبو الزمالك

للمرة الثانية يخوض أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك مباراة مع فريقه وهو قادم من هزيمة في اللقاء الذي سبقه، وذلك حدث بعدما تغلب على المقاولون بهدفين دون رد بعد الهزيمة أمام الانتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدف.

وتحدث المدرب الأسكتلندي عقب الهزيمة أمام الانتاج قائلا:"عقليات لاعبو الزمالك يجب أن تكون أفضل".

ومرة أخرى تحدث لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"أتمنى تطوير عقليات لاعبي الزمالك".

وبعد حركة التبديلات في الجهاز الفني ورحيل إسماعيل يوسف مدير الكرة وتعيين عبد الحليم علي بدلا منه واجتماعهم برئيس الزمالك مرتضى منصور قد يكون ذهن بعض اللاعبين قد تشتت مؤخرا.

لذا فالسؤال الأول هو: هل ينجح ماكليش في الخروج بلاعبي الزمالك من حالة الهزيمة أمام الإسماعيلي وإعدادهم ذهنيا وفنيا جيدا لملاقاة بجاية وتحقيق نتيجة إيجابية؟

باسم مرسي

شهدت قائمة الزمالك التي استدعاها ماكليش لخوض المباراة وجود مهاجمين فقط هما إيمانويل مايوكا وباسم مرسي.

المدرب الأسكتلندي يفضل الاعتماد على المهاجم الزامبي مايوكا فيما شارك باسم مرسي تحت قيادته كبديل في أربع مباريات، فيما جلس على مقاعد البدلاء ولم يشترك في لقاء واحد فقط.

وفي ظل أن الزمالك يحتاج لتحقيق انتصارا مريحا قبل لقاء الإياب في الجزائر ووجود مهاجمين فقط في قائمته فإن مشاركة باسم تبدو واردة.

وفي العام الماضي وبالتحديد في الكونفدرالية سجل باسم مرسي هدفا في شباك الفتح الرباطي فتح طريق الزمالك للتأهل لدور المجموعات بالبطولة في مواجهة كانت صعبة.

ولم يسجل مهاجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر خلال الموسم الجاري سوى هدفين كان آخرهم في الدوري أمام المصري في شهر يناير الماضي.

لذا فالسؤال الثاني هو: هل تشهد مباراة بجاية عودة باسم مرسي لتسجيل الأهداف مرة أخرى وتكون بداية عودته للتشكيل الأساسي؟

تميمة الحظ

واجه الزمالك الفرق الجزائرية في البطولات الإفريقية مرتين فقط كان ذلك أمام شبيبة القبائل في عام 1984 في دوري الأبطال، ومولودية وهران في إطار ذات البطولة عام 1993.

الزمالك واجه شبيبة القبائل في إطار نصف نهائي دوري الأبطال وهزم ذهابا بثلاثة أهداف لهدف، لكنه فاز في القاهرة بثلاثية دون رد.

وسار الفريق الأبيض بعدها لتحقيق لقبه الأولى في دوري الأبطال.

التقى الزمالك بمولودية وهران في ربع نهائي دوري الأبطال تغلب في القاهرة على منافسه الجزائري برباعية دون رد، وتعادل معه إيابا بهدف لمثله.

وسار الزمالك مرة أخرى بعد تلك المباراة لحصد اللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

واللافت في الأمر أن الزمالك كلها واجه فريقا جزائريا بالقاهرة كان الفوز حليفه وبنتيجة كبيرة 3-0، و4-0.

لذا فالسؤال الثالث هو: هل ينجح الزمالك في تحقيق انتصارا كبيرا ويكون مولودية بجاية هو تميمة حظ الزمالك لحصد اللقب الإفريقي السادس في تاريخه؟