"الصحة":قانون التأمين الصحى الجديد يقضى على فوضى لوائح المالية بالمستشفيات

أكد الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة أن تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد سيقضى على فوضى اللوائح المالية بالمستشفيات.

وقال الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، أن تعميم تجربة التأمين الصحى الشامل بالقاهرة والمحافظات يقلص العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة أن الوزارة تعالج كافة السلبيات بالمستشفيات تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

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