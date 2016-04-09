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"دعم مصر": إيطاليا ستعيد النظر فى قرار استدعاء سفيرها من القاهرة

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"دعم مصر": إيطاليا ستعيد النظر فى قرار استدعاء سفيرها من القاهرة "دعم مصر": إيطاليا ستعيد النظر فى قرار استدعاء سفيرها من القاهرة
أكد النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم ، أن إيطاليا ستعيد النظر فى قرارها باستدعاء السفير الإيطالى من مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالى بالقاهرة جوليو ريجينى، مؤكداً أن تاريخ العلاقات بين البلدين سيدفع روما للتراجع عن التصعيد ضد القاهرة قريباً.

وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البرلمان يتابع بكل دقة التطورات التى تشهدها العلاقات بين مصر وإيطاليا، موضحاً أن البرلمان والدبلوماسية المصرية قادران على تغيير موقف إيطاليا وتراجعها عن تلك الإجراءات خلال الفترة المقبلة، عبر وفود شعبية ورسمية تجعل روما تعيد النظر فى قراراتها.


>- مصطفى بكرى: استدعاء سفير إيطاليا تصعيد غير مبرر بسبب الانتخابات الإيطالية
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