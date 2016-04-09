"الإسكان": عدد الحاجزين لأراضى بيت الوطن 250 مواطن فقط

كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن عدد من حجزوا فى المرحلة الثالثة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج، 250 مواطن فقط.

وأضاف "عباس" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قطع الأراضى المتاحة وصلت لـ 3505 قطعة، منها 2420 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و334 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و198 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و44 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و61 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و315 قطعة بمدينة بدر، و133 قطعة بمدينة دمياط الجديدة.

وحول أسباب عزوف المواطنين عن الحجز فى المرحلة التكميلية، أكد أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى الفترة الأخيرة أحد أهم الأسباب.

وحول إمكانية طرح مرحلة أخرى من المشروع، أكد أن ذلك يتوقف على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه فى حال عدم الإعلان عن مرحلة أخرى لبيت الوطن سيتم طرح الأراضى المتبقية للمصريين بالداخل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة التكميلية لأراضى "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، طبقاً للشروط وجدول الأسعار السابق إعلانه فى المرحلة الثالثة، استجابة لطلبات عدد من المصريين فى الخارج، الذين تقدموا بطلبات لوزارة الإسكان لإعادة فتح باب الحجز مرة أخرى.

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