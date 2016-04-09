أخبار عاجلة

انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الإسكان": عدد الحاجزين لأراضى بيت الوطن 250 مواطن فقط

Google+ Print
"الإسكان": عدد الحاجزين لأراضى بيت الوطن 250 مواطن فقط "الإسكان": عدد الحاجزين لأراضى بيت الوطن 250 مواطن فقط
كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن عدد من حجزوا فى المرحلة الثالثة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج، 250 مواطن فقط.

وأضاف "عباس" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قطع الأراضى المتاحة وصلت لـ 3505 قطعة، منها 2420 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و334 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و198 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و44 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و61 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و315 قطعة بمدينة بدر، و133 قطعة بمدينة دمياط الجديدة.

وحول أسباب عزوف المواطنين عن الحجز فى المرحلة التكميلية، أكد أن ارتفاع مقابل الجنيه فى الفترة الأخيرة أحد أهم الأسباب.

وحول إمكانية طرح مرحلة أخرى من المشروع، أكد أن ذلك يتوقف على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه فى حال عدم الإعلان عن مرحلة أخرى لبيت الوطن سيتم طرح الأراضى المتبقية للمصريين بالداخل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة التكميلية لأراضى "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، طبقاً للشروط وجدول الأسعار السابق إعلانه فى المرحلة الثالثة، استجابة لطلبات عدد من المصريين فى الخارج، الذين تقدموا بطلبات لوزارة الإسكان لإعادة فتح باب الحجز مرة أخرى.

- "الإسكان": اليوم آخر فرصة للحجز بالمرحلة الثالثة التكميلية بمشروع "بيت الوطن"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء