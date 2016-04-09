مخاطر محتملة لرجيم البروتين.. الصداع والإمساك وأمراض القلب والكلى

ما هو رجيم البروتين؟

فوائد وأضرار رجيم البروتين

ومن أبرز هذه المخاطر الصحية:

رجيم البروتين من الحميات الغذائية الشهيرة، وعلى الرغم من أنه يساهم فى التخلص من الوزن الزائد إلا أنه قد يحمل فى الوقت نفسه بعض المخاطر على صحة الإنسان، سنسلط الضوء عليها فى هذا التقرير.>يعتمد متبعو هذه الحمية الغذائية على تناول كميات ضخمة من الأطعمة الغنية بالبروتين، وتشمل: جميع أنواع اللحوم الحمراء ولحوم الطيور والأسماك والبيض وأنواع كثيرة من الجبن ومنتجات الألبان والبقوليات، مع التقليل فى الوقت نفسه من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.>وأوضح تقرير نشره مؤخرا موقع مركز مايو كلينيك الأمريكى أن رجيم البروتين قد لا يتسبب فى مشاكل صحية حال اتباعه لفترة قصيرة، بل ثبت أنه قد يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع سريعا، ويساعدك على التخلص من الوزن الزائد، ولكنه يتسبب فى عدد من المخاطر الصحية حال الاستمرار عليه لفترة طويلة.>1.الحد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات يعرض الشخص لسوء التغذية، ويجعله يحصل على كميات قليلة من الألياف النباتية، ويعرضه لمشاكل صحية مثل الصداع والإمساك ورائحة الفم الكريهة.

2.بعض الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، وإن كانت بعض الدراسات كشفت أن اللبن كامل الدسم له فوائد صحية فى خفض خطر الإصابة بمرض السكر.

3.الأطعمة الغنية بالبروتين قد تتسبب فى تدهور وظائف الكلى لدى مرضى الكلى، لأن الجسم قد يجد صعوبة فى التخلص من نواتج أيض البروتينات.

وشدد التقرير على أنه يجب اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين بعناية، ومن الخيارات الصحية: منتجات الصويا والبقوليات والمكسرات والأسماك ولحوم الطيور منزوعة الجلد واللحوم الحمراء منزوعة الدهون، بينما ينصح بتجنب اللحوم المصنعة تماما.

كما يفضل الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررة الموجودة فى الحلويات، واستبدالها بالكربوهيدرات الصحية الموجودة فى الحبوب الكاملة (كالشعير والأرز البنى والشوفان) والخضراوات والفواكه.

وأضاف التقرير أن مرضى الكلى والسكر والمصابين بالأمراض المزمنة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل اتباع هذا النظام الغذائى، والشىء الأفضل أن يتبع الإنسان حمية غذائية متوازنة يمكن الاستمرار عليها على المدى البعيد.

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