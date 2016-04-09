أخبار سوريا اليوم.."دى مستورا": اعضاء فريقى العمل التابعين لدعم سوريا راضين عن موسكو

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على تصريحات المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، فيما تناولت أخبار سوريا اليوم تأكيد أول مبعوث صينى خاص إلى سوريا التزام بلاده التام بالسعى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.>وأبرزت أخبار سوريا اليوم تأكيد المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا اليوم الجمعة أن أعضاء فريقى العمل التابعين لمجموعة دعم سوريا راضون عما تفعله موسكو من أجل محاربة "داعش" فى البلاد.

وأوضح دى ميستورا - فى كلمة ألقاها خلال أعمال المؤتمر الدولى الخاص بمنع التطرف العنيف فى جنيف أوردتها قناة ( روسيا اليوم ) - أن أعضاء الفريقين، اللذين تجرى جلساتهما بهذه المدينة، بحثوا فى 7 أبريل نتائج تحرير مدينة تدمر السورية.

ونقلت أخبار سوريا اليوم عن المبعوث الأممى فى هذا السياق: "إننا راضون جدا عما تفعله روسيا هناك... إنه من الممكن إيقافهم (مسلحى داعش)، ولا بد من القيام بذلك".

ودعا دى ميستورا جميع القوى الدولية إلى محاربة "داعش" باستخدام القوة العسكرية وليس من خلال الكلام فحسب، وأضاف دى ميستورا أن أعضاء الفريقين بحثوا أيضا مسألة مصادر تمويل "داعش"، مشيرا إلى أنه من الضرورى قطع جميع الإمدادات، التى يحصل عبرها التنظيم الإرهابى على الدعم المالى.

وتناولت أخبار سوريا اليوم تأكيد أول مبعوث صينى خاص إلى سوريا شيه شياو يان اليوم الجمعة التزام بلاده التام بالسعى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ووقف العنف وحل النزاعات هناك عبر اطلاق عملية سياسية شاملة ومن خلال الحوار والمفاوضات التى تضم جميع الأطراف ذات الصلة.

وقال شيه، فى أول تصريحات صحفية يدلى بها منذ توليه المنصب، أن الصين ستحاول الاتصال بجميع الأطراف بطريقة فعالة، وذلك للتنسيق والتواصل بشكل أفضل وللاستمرار فى لعب دور بناء لتحقيق تسوية ملائمة ودائمة للقضية السورية. وأشار إلى أنه وبسبب موقف الصين الموضوعى والعادل من قضية سوريا فإنه أصبح هناك عدد متزايد من الأصوات الدولية التى تدعوها إلى لعب دور أكبر فى حل الأزمة.

كانت الصين أعلنت الأسبوع الماضى تعيين الدبلوماسى المخضرم شيه كأول مبعوث خاص لها للقضية السورية، مؤكدة سعيها الدائم، بوصفها أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولى، للتوصل إلى حل مناسب للقضية السورية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن المبعوث الجديد كان يعمل حتى وقت قريب سفيرا لبكين لدى اثيوبيا والإتحاد الأفريقى، وأشارت إلى أنه من خلال خطوة تعيينه ستسهم الصين بحكمتها ومقترحاتها فى تسهيل محادثات السلام السورية.

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