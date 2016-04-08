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زيت السمك والخروع أبرز علاج طبيعى للإمساك

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زيت السمك والخروع أبرز علاج طبيعى للإمساك زيت السمك والخروع أبرز علاج طبيعى للإمساك
تختلف حركة الأمعاء الطبيعية من شخص لآخر، ولكن أعراض الإمساك عادة تكون واحدة للجميع، وتشمل توقف التبرز لأكثر من يوم ويكون البراز جافاً، أو مؤلماً.

وكشف الموقع الطبى الامريكى “Every Day Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن العلاجات المنزلية للإمساك التى تساعد فى التخفيف منه ، وتشمل:

1- زيت السمك


>تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورا فى تحسين عدد من وظائف الجسم، بما فيها عملية الهضم، وأظهرت بعض الدراسات أن أوميجا 3 يمكن أن تكون مفيدة فى علاج التهاب القولون التقرحى ومرض كرون، والإمساك وتوجد الأوميجا 3 فى السلمون والماكريل وسمك الهلبوت، والسردين، والتونة، والرنجة.

2- زيت الخروع


>زيت الخروع هو السائل الأصفر الذى يمكن استخدامه كعلاج الإمساك بسبب احتوائه على الملينات، حيث وجدت دراسة أشرف عليها باحثون من نيجيريا أن تناول زيت الخروع عن طريق الفم يساعد الأطفال الذين يعانون من الإمساك المزمن فى علاج اضطرابات الأمعاء، ويمكن خلط زيت الخروع بعصير البرتقال، لتجنب طعمه السيئ.

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