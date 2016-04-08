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البابا تواضروس يزور العاهل السعودى فى مقر إقامته فى أول لقاء من نوعه

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البابا تواضروس يزور العاهل السعودى فى مقر إقامته فى أول لقاء من نوعه البابا تواضروس يزور العاهل السعودى فى مقر إقامته فى أول لقاء من نوعه

زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى مقر اقامته بالقاهرة.

ويعد هذا القاء هو الأول من نوعه بين العاهل السعودى ورأس الكنيسة الارثوذكسية.. وخلال القاء أعرب البابا تواضرس عن شكره للملك سلمان لدعم للدولة المصرية، مؤكدا عمق وصلابة العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ.

وأكد البابا تواضروس أن الأديان هى علاقة شخصية بين الإنسان وربه وأن الاديان كلها تدعو للتسامح والتعايش مع الاخر.

وأعرب بابا الإسكندرية عن تقديره لرعاية سلطات المملكة المصريين العاملين بالسعودية فى كافة المجالات ما يعكس أخوة الشعبين.

ومن جانبه تطرق خادم الحرمين الشريفين ، خلال اللقاء ، إلى ذكرياته فى زيارته السابقة لمصر منذ الخمسينيات، مؤكدا دعم المملكة الكامل للدولة المصرية فى كافة المجالات.

كما امتد اللقاء إلى مؤدوبة عشاء أقامتها السفارة السعودية بالقاهرة على شرف خادم الحرمين الشريفين وحضرها كبار رجال الدولة.

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أونا

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