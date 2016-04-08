بالصور.. شريف إسماعيل يتوجه لطاولة محلب لمصافحته فى حفل عشاء خادم الحرمين

فى لفتة طيبة تؤكد ود العلاقات بين مسئولى الدولة، شهد حفل العشاء الذى أقامه السفير أحمد قطان، سفير السعودية بالقاهرة على شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حرص المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتوجه إلى الطاولة التى يجلس عليها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية لمصافحته، وفور أن شاهده المهندس إبراهيم محلب، توجه إليه ودار بينهما حوار.

وكان السفير أحمد قطان قد أقام مساء اليوم حفل عشاء على شرف خادم الحرمين الشريفين، بمقر سفارة السعودية بالقاهرة، حضره المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الجمهورية السابق، والمهندس شريف إسماعيل، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وأعضاء الحكومة وعدد من السياسيين والدبلوماسيين والاعلاميين، من بينهم: الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، والإعلامى خيرى رمضان، ومجدى الجلاد.

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