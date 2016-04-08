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مدرب سان جيرمان يتحدث عن تجديد تعاقد إبراهيموفيتش

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مدرب سان جيرمان يتحدث عن تجديد تعاقد إبراهيموفيتش مدرب سان جيرمان يتحدث عن تجديد تعاقد إبراهيموفيتش

تحدث لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان عن إمكانية تجديد تعاقد مهاجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش وعدم رحيله عنه بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد المهاجم السويدي مع أثرياء باريس بنهاية الموسم الجاري ولديه أكثر من عرض من الدوري الإنجليزي حسبما أكد وكيل أعماله في وقت سابق.

وكان إبراهيموفيتش قد أكد في وقت سابق أنه يستبعد فكرة استمراره مع سان جيرمان الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن مفاوضات تجديد تعاقد المهاجم الملقب بالسلطان مع سان جيرمان تسير بشكل جيد.

وتحدث بلان في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة قائلا:"كل شي يسير بشكل جيد".

وأضاف"لكن الوقت حاليا ليس مناسبا للحديث عن ذلك الأمر، ستعلمون كل شيء خلال عدة أسابيع".

وانضم إبراهيموفيتش إلى سان جيرمان في عام 2012 قادما من ميلان الإيطالي وأصبح الهداف التاريخي له بعد انتقاله إليه.

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