بلاتيني: بنزيمة ليس لاعبا كبيرا

يؤمن ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم "يويفا" أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا ليس لاعبا كبيرا.

ولا يشارك بنزيمة مع منتخب فرنسا منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي بسبب اتهامه في قضية ابتزاز زميله في المنتخب ماثيو فالبوينا بفيديو إباحي.

وتحدث بلاتيني لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"منتخب فرنسا يمتلك حاليا جيلا جيدا من اللاعبين ومدرب يعرف ما يقوم به".

وأكمل"اللاعبون والمدرب سيقودون منتخب فرنسا لتحقيق أشياء رائعة خلال بطولة اليورو التي ستستضيفها البلاد في شهر يونيو المقبل".

واستدرك"لكن بالنسبة لي هناك بعض الشكوك تراودني حول بنزيمة، فهناك بعض اللاعبين الذين يلعبون لأندية كبرى لكنهم ليسوا كذلك".

وأوضح"بنزيمة لاعب جيد جدا، لكن نجم ريال مدريد هو كريستيانو رونالدو".

وأتم"ديديه ديشامب مدرب المنتخب هو من سيقرر إذا سيقوم باستدعاء بنزيمة أم لا، أنا أثق فيه كثيرا".