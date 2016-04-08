قائمة الزمالك - استبعاد مكي وعبد الخالق وغياب مصطفى فتحي عن مواجهة بجاية

استبعد أليكس ماكليش المدير الفني لنادي الزمالك، أحمد حسن مكي من قائمة الفريق لمواجهة مولودية بجاية الجزائري. بينما غاب مصطفى فتحي للإصابة.

الزمالك يستعد لمواجهة مولودية بجاية مساء السبت في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

واستمر غياب إبراهيم عبد الخالق عن قائمة الزمالك بعد غيابه عن لقاء الدوري الأخير أمام الإسماعيلي.

وعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من جديد للظهور بعد غيابه للإيقاف.

وفيما يلي قائمة الـ18 النهائية للزمالك لمواجهة بجاية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد كوفي - أحمد دويدار - علي جبر - حمادة طلبة - عمر جابر - حازم إمام.

الوسط: معروف يوسف - أحمد توفيق - طارق حامد - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد حمودي - محمد إبراهيم.

الهجوم: باسم مرسي - إيمانويل مايوكا.

كما غاب أيضا كل من محمد عادل جمعة ومحمد سالم عن قائمة الفريق.