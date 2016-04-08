حوار في الجول - مدرب يانج أفريكانز يتحدث عن استعداد ليلة المباراة ' الهجومي ' ليول وإيفونا ورمضان

قبل أقل من 24 ساعة على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، بالتأكيد استعداد الهولندي هانز فان دير بلوخم المدير الفني للفريق التنزاني لاستضافة المارد الأحمر مختلف.

يانج أفريكانز يستضيف الأهلي يوم السبت في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، ولايزال خروجه على يد المارد الأحمر بطريقة درامية بركلات الترجيح منذ عامين فقط في ذاكرة مدربه الهولندي.

وقبلها، كان نفس المدرب ضحية للأهلي عندما كان يقود تشيلسي الغاني عام 2012 وهزمه الفريق الأحمر 4-1 في مرحلة المجموعات قبل أن يكمل طريقه ويتوج بالبطولة تحت قيادة حسام البدري.

تحدثنا من قبل مع فان دير بلوخم عن مواجهة الأهلي ومواطنه مارتن يول، ولكنه وقتها كان لا يعرف عن منافسه إلا القليل. (اقرأ الحوار)

ويحاور FilGoal.com هانز فان دير بلوخم مرة ثانية يوم الجمعة ولكن بعد أن أنهى استعداداته لمواجهة الأهلي وبات يعرف كل شيء عنه.

- قبل أقل من 24 ساعة على المباراة، كيف ترى حظوظ يانج أفريكانز أمام الأهلي؟

ستكون مباراة قوية تتسم بالتنافسية بين الفريقين.

كل شيء ممكن ولا يوجد مستحيل في كرة القدم، نحترم الأهلي جدا بالتأكيد وبتاريخه الكبير. ولكننا نؤمن بفرصنا وهذا ما نقلته إلى لاعبي يانج أفريكانز. علينا أن نقدم كل ما لدينا ونرى بعدها ماذا سيحدث.

- هل تتفق معي أن يانج أفريكانز مطالب بالفوز غدا ومحاولة خطف ولو تعادل من القاهرة؟

لا أستطيع أن أفكر في مباراة الإياب الآن، كل تركيزي منصب على المباراة غدا وأن نقدم أفضل ما لدينا. وبعدها سنبدأ التفكير في مباراة القاهرة على حسب نتيجة المباراة الأولى.

عليك أن تقدم كل شيء ممكن من أجل تحقيق الفوز عندما تلعب على أرضك، وبالتأكيد عندما تواجه الأهلي فهذا يزيد من أهمية تحقيق الفوز على ملعبك حتى يفتح لك ذلك فرصا أكبر في مباراة العودة.

- كيف كان استعدادك للأهلي؟

شاهدت مباراة الأهلي وريكرياتيفو الأنجولي على يوتيوب. والأهلي فريق قوي يمتلك لاعبين جيدين جدا في كل المراكز.

- إذا، من لفت نظرك من لاعبي الأهلي في هذه المباراة؟

أعجبني إيفونا فهو مهاجم سريع ويمتلك قدرات كبيرة أمام المرمى مع مهارات فردية تسهل مهمته في المرور من المدافعين.

رمضان صبحي أيضا لاعب جيد، من أكثر اللاعبين المهاريين في الأهلي.

الأهلي أيضا يمتلك جبهة يمنى قوية وسريعة وتضم لاعبين مهاريين.

أتذكر حسام عاشور الذي لم يلعب هذه المباراة، ولكنني أعرفه منذ مواجهة الأهلي من قبل عندما كنت مدربا لتشيلسي الغاني، وأتذكر أنه لعب أمامنا مباراة جيدة. والآن بالتأكيد زادت خبراته.

- حسنا، هل هذا يعني أنك طلبت من مدافعيك التركيز على رقابة إيفونا ورمضان؟

لا يمكن أن أطلب من المدافعين أن يركزوا على لاعب واحد أو اثنين فقط مهما كانت درجة خطورتهما، فنحن نلعب أمام فريق قوي ومتكامل. سنلعب بطريقتنا العادية التي نحبها.

ولأننا نلعب على أرضنا، فتركيزي الكامل كان مع المهاجمين لأننا نرغب في الفوز في تنزانيا. وعلينا أن نكون منظمين جدا داخل الملعب.

- وما أكثر ما تتطلع له غدا؟

أتطلع لمقابلة مارتن يول غدا لأنني لم أقابله حتى الآن بسبب تواجد الأهلي في فندق الإقامة، هو مدرب كبير وصاحب خبرة. ستكون مواجهته خططيا صعبة.